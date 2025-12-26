Tailandia bombardea una aldea de Camboya en medio de las negociaciones fronterizas

Bangkok - Tailandia y Camboya se enzarzaron en combates a lo largo de su frontera el viernes, incluso mientras ambos países mantenían conversaciones para tratar de poner fin a los enfrentamientos armados que estallaron a principios de diciembre, rompiendo un alto el fuego alcanzado cinco meses antes.

El Ministerio de Defensa de Camboya declaró que Tailandia desplegó cazas F-16 para lanzar unas 40 bombas sobre un pueblo de la provincia noroccidental de Banteay Meanchey.

No hubo informes inmediatos de víctimas, pero el ministerio dijo que las casas y la infraestructura fueron destruidas.

El ejército tailandés confirmó el ataque, afirmando que la operación conjunta del ejército y las fuerzas aéreas era esencial para proteger la provincia tailandesa de Sa Kaeo, fronteriza con Banteay Meanchey y donde ambas naciones tienen reivindicaciones territoriales coincidentes.

Las antiguas reivindicaciones territoriales a lo largo de la frontera son la raíz de las tensiones que desembocaron en un combate abierto a finales de julio. La mediación del primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, respaldada por la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, llevó a ambas partes a acordar un inestable alto el fuego tras cinco días de enfrentamientos.

Cada parte describe sus acciones militares actuales como adoptadas en defensa propia, y culpa a la otra de violar el alto el fuego.

“Si Camboya no es sincera respecto a un alto el fuego, la paz no será posible, y Tailandia no tendrá más remedio que proceder a operaciones militares a gran escala para defender su soberanía”, declaró el viernes el mariscal del aire Jackkrit Thammavichai, portavoz de las fuerzas aéreas tailandesas.

Por su parte, oficiales militares de ambos países celebraron un tercer día de conversaciones a nivel de trabajo de su ya establecido Comité General de Fronteras en un puesto de control entre la provincia camboyana de Pailin y la tailandesa de Chanthaburi.

Se espera que la reunión del comité concluya el sábado, cuando se prevé que los ministros de Defensa de Tailandia y Camboya se unan y formalicen un acuerdo.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, declaró el viernes que Tailandia esperaba que Camboya aceptara un alto el fuego de 72 horas y que, si se cumplía con éxito, Tailandia consideraría la repatriación de los prisioneros de guerra camboyanos, una de sus principales demandas.

Tailandia ha perdido 26 soldados y un civil como consecuencia directa del combate desde el 7 de diciembre, según las autoridades. Tailandia también ha informado de la muerte de 44 civiles por efectos colaterales de la situación. Camboya no ha dado una cifra oficial de bajas militares, pero afirma que 30 civiles han muerto y 90 han resultado heridos.

Cientos de miles de personas han sido evacuadas de las zonas afectadas a ambos lados de la frontera.

Trump habló por teléfono con los primeros ministros tailandés y camboyano el 12 de diciembre y afirmó en las redes sociales que habían acordado reanudar el alto el fuego. Anutin negó tal acuerdo y los combates continuaron.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó esta semana en una llamada telefónica al Primer Ministro camboyano, Hun Manet, que Washington está dispuesto a “facilitar las conversaciones para garantizar la paz y la estabilidad” entre Camboya y Tailandia, informó el Departamento de Estado estadounidense.

En medio de los combates, los medios de comunicación tailandeses han destacado esta semana el rescate de cinco animales salvajes desnutridos -un león macho, una leona, un oso solar y dos osos negros asiáticos- de un casino que presuntamente servía de bastión militar camboyano y que fue capturado el domingo por marines tailandeses.