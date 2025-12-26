Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Sigue prófuga: Tailandia congela los activos de la copropietaria de Miss Universo

La trama de corrupción asciende a unos $16 millones e incluye el registro de información financiera falsa por parte de la magnate

26 de diciembre de 2025 - 8:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De izquierda a derecha al presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, la entonces directora ejecutiva del concurso, Anne Jakrajutatip, y el director de la franquicia en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, durante una rueda de prensa en Bangkok. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Bangkok - La Comisión de Bolsa de Valores de Tailandia (CBVT) anunció el congelamiento de las cuentas bancarias y todos los activos de la copropietaria de Miss Universo, Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, sobre quien pesa una orden de arresto por no presentarse al final de un juicio en el que es acusada de fraude.

RELACIONADAS

La corte de Bangkok South Kwaeng, encargada del proceso, tenía previsto dictar este viernes la sentencia del caso, por el que emitió una orden de arresto contra Anne el pasado 25 de noviembre, después de que la tailandesa no se presentase a la audiencia.

El tribunal no ha difundido hasta el momento información nueva sobre la sentencia.

Sin embargo, la CBVT publicó un comunicado en el que declara a Anne, creadora del conglomerado empresarial JKN Global Group, una persona “no apta y poco confiable” para los negocios y la señala por presunta malversación y desvío de fondos a través de testaferros y de firmar contrataciones fantasmas para engañar a inversores.

Según el organismo, que ordenó la salida desde mañana de JKN del mercado de valores de Tailandia, la trama de corrupción asciende a unos 16 millones de dólares e incluye el registro de información financiera falsa por parte de la magnate, cuyos activos serán congelados, en principio, durante 180 días.

La sanción de la CBVT impide a Anne ejercer cargos en empresas públicas y le prohíbe salir de Tailandia. Sin embargo, la mediática empresaria se mantiene con paradero desconocido y no se ha pronunciado sobre su orden de arresto ni frente a todas las acusaciones en su contra.

‘Anne’, como es conocida en el mundo empresarial, es la principal accionista de JKN, que adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por 20 millones de dólares (18.6 millones de euros) a IMG Worldwide LLC, con sede en Nueva York.

JKN, dueño del 50 % de Miss Universo, ha confirmado que tiene problemas de liquidez y se declaró en bancarrota en noviembre de 2023. Dos meses más tarde, anunció la venta del 50 % de las acciones del certamen de belleza al mexicano Raúl Rocha Cantú, quien actualmente es prófugo de la justicia de su país, que le acusa por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Miss Universo anunció este mes un proceso de transición del que se desconocen detalles, mientras la Justicia de México y de Tailandia persigue a los propietarios de la empresa.

Tags
Miss UniverseBreaking NewsTailandia
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 26 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: