Puerto Rico no descarta cancelar la celebración de Miss Universe

Si la organización de Miss Universe no cumple con múltiples exigencias, entre ellas, que los resultados del certamen sean públicos, la cancelación del acuerdo para celebrar el evento en el Coliseo José Miguel Agrelot estaría “sobre la mesa”, reconoció la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles.

“Mi plan es que (el certamen) no se cancele, pero si no cumplen con las exigencias, sí es algo que está sobre la mesa”, apuntó la funcionaria en entrevista con El Nuevo Día.

Las condiciones que establecerá Puerto Rico para ser sede del evento se discutirán en una reunión pautada para enero próximo, dijo la funcionaria.

“Nosotros (la CTPR) vamos con un plan claro, con unas peticiones, unas exigencias para ellos. Entre ellas, que las votaciones tienen que ser públicas”, adelantó Robles.

¿Dependerá de las respuestas de la organización si el acuerdo continúa en pie?, preguntó este diario.

“Depende mucho de las respuestas que nos den sobre cómo vamos a manejar los asuntos que nos preocupan. Porque para Puerto Rico es muy importante la transparencia, que no nos están cogiendo de bobos y que la organización está siendo clara con nosotros. Porque, como hemos dicho antes, son fondos públicos y tenemos que salvaguardar la inversión”, apuntó la directora ejecutiva.

“El acuerdo que se firmó tiene una cláusula que indica que si hay algo que nosotros sentimos que la organización no está cumpliendo con lo prometido, nosotros podemos exigir el reembolso de ese dinero”, agregó.

El próximo certamen de Miss Universe está programado para noviembre de 2026.

El acuerdo de auspicio entre la CTPR y la entidad JKN Universe LLC se firmó el 9 de octubre pasado por una cantidad inicial de $4.5 millones. De ese total, según Robles, se han desembolsado $3 millones.

La funcionaria precisó que el resto del dinero se desembolsará una vez el gobierno se asegure que la organización está dispuesta a cumplir con sus exigencias.

En total, la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón se comprometió a respaldar el evento con $9 millones provenientes del presupuesto de la CTPR.

Robles sostuvo que la celebración en Puerto Rico de la edición número 75 de Miss Universe podría dejar entre $80 millones a $200 millones en la economía.

Ante eso, sostuvo que su objetivo es que el evento no se cancele, sino que los suplidores locales y pequeños negocios se beneficien del evento.

“A mí no me gustaría cancelar el evento, pues porque serían $200 millones que pierde Puerto Rico”, apuntó.

Empero, reconoció que “si no cumplen con las exigencias, sí es algo (la cancelación del contrato) que está sobre la mesa”.

Si Miss Universe 2026, finalmente, se celebra en Puerto Rico, sería la cuarta ocasión en que el certamen de belleza se celebra en la isla.

El acuerdo entre el gobierno y la organización se anunció en septiembre pasado, un año antes de la celebración.

Un escándalo tras otro

Y más o menos, para el mismo tiempo, la organización y sus propietarios han protagonizado diversos escándalos.

Antes de la celebración del certamen en Tailandia, miembros del jurado arrojaron dudas en torno al proceso de selección y la eventual victoria de la mexicana Fátima Bosch.

Asimismo, la gerencia de Miss Universe ha sido eje de señalamientos y hasta denuncias penales.

En específico, Raúl Rocha, presidente y dueño del 50% de la organización, enfrenta investigaciones en México por presuntos vínculos con el crimen organizado, incluyendo narcotráfico, contrabando de combustible y tráfico de armas.

Las cuentas del empresario fueron congeladas, pero las autoridades mexicanas señalaron que Miss Universe no se están financiando con dinero ilegal.

En respuesta, Miss Universe anunció a mediados de diciembre que movería, de México a Nueva York, su sede corporativa.

“Esta decisión surge de una evaluación exhaustiva y responsable de las condiciones actuales en México, las cuales no brindan un entorno adecuado ni estable para el funcionamiento seguro y eficaz de una organización internacional de esta envergadura”, dijo Rocha en un escrito divulgado.

Aunque sin pruebas, Rocha también ha sido señalado de favorecer a la representante de México en el concurso que se celebró en noviembre pasado en Bangkok, Tailandia.

Tales señalamientos cobraron notoriedad luego de unas expresiones del compositor franco-libanés Omar Harfouch, quien también amenazó con emprender acciones legales contra Miss Universe por presuntos delitos como “fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daños morales y reputacionales”.

Mientras, Anne Jakrajutatip, la dueña del otro 50% de Miss Universe, también enfrenta procedimientos legales en su contra en Tailandia.