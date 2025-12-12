Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Zuleyka Rivera: “No tengo ninguna opinión sobre Miss Universe en estos momentos”

La exreina de belleza habló por primera vez con Alexandra Fuentes sobre su abrupta salida del “reality show” “Miss Universe Latina”

12 de diciembre de 2025 - 1:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Zuleyka Rivera, David Salomón y Alicia Machado durante uno de los episodios de "Miss Universe Latina: el reality". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La participación de Zuleyka Rivera en “Miss Universe Latina: el reality” estaba destinada a ser uno de los puntos culminantes del programa, dada su innegable credibilidad como una de las reinas más jóvenes en obtener el título universal. Sin embargo, su paso por la competencia de Telemundo no fue tan brillante como su reinado.

Marcado por desacuerdos con la producción, tensiones con otros jueces y una frustración creciente con el formato, la experiencia de Rivera culminó en una sorpresiva y polémica renuncia que dejó a la audiencia y a las participantes en estado de “shock”.

Esta mañana, la natural de Salinas se presentó como artista invitada en el programa “Alexandra a las 12″ de Telemundo Puerto Rico. Allí conversó por primera vez con Alexandra Fuentes sobre su abrupta salida de la producción.

“Yo me había reunido anteriormente de este suceso, me había reunido con los productores, había dado mi punto de vista sobre las situaciones que se estaban dando en el ‘reality’, como los retos que se le estaban dando a las chicas, muchas cosas en las que yo no estaba de acuerdo”, comenzó la Miss Universe 2006.

Rivera agregó que su nombre estaba de por medio y que los “nombres de los productores casi nunca salen”. “La persona que pone la cara es la que recibe todas estas críticas”, dijo.

La exreina, finalmente, sostuvo que no pudieron llegar a un acuerdo. “No hay mal que por bien no venga”, mencionó.

“Lo mejor que pude haber hecho fue quedarme en mi esquina y hasta ahora sigo observando todas las cosas que siguen sucediendo. No tengo ninguna opinión sobre el Miss Universe en estos momentos, creo que hay que esperar que todo, en realidad, pueda darse y que todos podamos entender qué es lo que está pasando tras bambalinas”, subrayó.

La beldad, asimismo, expresó que le hubiera gustado que su participación en el “reality show” acabara de una forma distinta. Sin embargo, la agarraron en un “momento de calentura”.

Luego de casi ocho semanas, la gran gala final de “Miss Universe Latina: el reality” llegará el lunes 21 de julio de 2025.Una de las finalistas será la primera candidata en representar a la mujer latina en el escenario global del certamen de Miss Universe.El panel del jurado estuvo compuesto por Fabián Ríos, Aracely Arámbula y David Salomón.
1 / 16 | Una de ellas será la primera Miss Universe Latina. Luego de casi ocho semanas, la gran gala final de “Miss Universe Latina: el reality” llegará el lunes 21 de julio de 2025. - Suministrada

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
