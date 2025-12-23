Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Resumen 2025: la muerte de Rubby Pérez y las controversias de Miss Universe entre lo más visto

Tragedias, polémicas y sucesos inesperados marcaron los temas relacionados con el mundo del espectáculo este año

23 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rubby Pérez es un destacado músico y cantante de merengue, famoso por su potente voz, conocida como "La voz más alta del merengue".
Rubby Pérez. (Listín Diario / GDA)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Entre despedidas súbitas, controversias legales y momentos decisivos en el mundo del espectáculo, el entretenimiento volvió a ocupar un lugar central en la conversación pública y en el interés de los lectores de El Nuevo Día.

Desde la muerte del famoso merenguero Rubby Pérez tras la tragedia de Jet Set hasta las candidatas favoritas para ganar la corona de Miss Universe, fueron diversas las historias que dejaron su huella.

Con el cierre de 2025 acercándose, repasamos las nueve noticias de Entretenimiento más leídas por su audiencia.

1. Michelle Reynoso se despide de Rubby Pérez, el padre de su hija

La diseñadora dominicana Michelle Reynoso se despidió del cantante Rubby Pérez, padre de su hija menor, con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales tras su fallecimiento. El artista falleció en medio del trágico derrumbe de la discoteca Jet Set en República Dominicana. Reynoso destacó que “valió la pena todo lo que luché para que te convirtieras en un papá presente”, reconociendo el vínculo que Pérez logró construir con su hija.

Roberto Antonio Pérez Herrera, conocido artísticamente como Rubby Pérez, nació el 8 de marzo de 1956 en Haina, República Dominicana.Rubby Pérez es un destacado músico y cantante de merengue, famoso por su potente voz, conocida como "La voz más alta del merengue".La noche 21 de marzo del 2025, Ana la hija de Rubby Pérez, a la izquierda, y la diseñadora de moda dominicana Michelle Reynoso, a la derecha, celebró sus quince años con una fiesta que estuvo en la palestra por varios días.
1 / 9 | Rubby Pérez y su extensa carrera de más de 40 años en el merengue. Roberto Antonio Pérez Herrera, conocido artísticamente como Rubby Pérez, nació el 8 de marzo de 1956 en Haina, República Dominicana. - Listín Diario / GDA

2. Daddy Yankee: “Mi consejo a los artistas es que, aunque no sean famosos ni exitosos, cásense con capitulación”

El artista urbano Daddy Yankee ofreció un consejo a los nuevos talentos de la música: que, aunque no sean famosos ni exitosos, se casen con capitulación, recomendación basada en su experiencia personal tras su divorcio y proceso de vida reciente. Esta fue su primera entrevista desde que anunció su conversión al cristianismo, en la cual reflexionó sobre el impacto personal y profesional de su divorcio.

Después de 29 años de matrimonio Daddy Yankee y Mireddys González pusieron en febrero de 2025 fin a su relación en medio de un sonado pleito legal enfocado en derecho corporativo. A los exesposos les corresponde dividir la sociedad de bienes gananciales, que se menciona es millonaria. Jennifer López y Cris Judd se casaron en septiembre de 2001 y un año después, la cantante y actriz solicitó el divorcio por diferencias irreconciliables. Aunque la suma exacta nunca se ha revelado se menciona que la "Diva del Bronx" le pagó $14 millones a Cris para llegar a un acuerdo.Una de las rupturas más caras en la historia de Hollywood, según Forbes, fue la del actor Kevin Costner y su exesposa Cindy Silva. Se casaron el 1978 y tras 16 años juntos y tres hijos, la pareja puso fin al romance en 1994. Costner le pagó cerca de $80 millones.
1 / 8 | Millones en juego: los divorcios más costosos de las celebridades. Después de 29 años de matrimonio Daddy Yankee y Mireddys González pusieron en febrero de 2025 fin a su relación en medio de un sonado pleito legal enfocado en derecho corporativo. A los exesposos les corresponde dividir la sociedad de bienes gananciales, que se menciona es millonaria. - Facebook

3. Las 12 favoritas de El Nuevo Día para ganar Miss Universe 2025

Año tras año, los entusiastas de los certámenes de belleza esperan con ansias la celebración de Miss Universe. En esta ocasión, la edición 74 del concurso se llevó a cabo en Bangkok, Tailandia. De cara a su celebración, el equipo de Entretenimiento de El Nuevo Día compartió con su audiencia cuáles eran sus 12 favoritas para ganar la corona.

Miss Costa de Marfil, Olivia Yacee; Miss Puerto Rico, Zashely Alicea y Miss Latina, Yamilez Hernández.Miss Argentina – Aldana MassetLa joven venezolana se ha destacado por su elegancia y oratoria. Es otra de las candidatas latinas con altas probabilidades de ganar la corona.
1 / 35 | 2025: Las 12 favoritas de El Nuevo Día para ganar la corona de Miss Universe . Miss Costa de Marfil, Olivia Yacee; Miss Puerto Rico, Zashely Alicea y Miss Latina, Yamilez Hernández. - Suministrada

4. Hija de Rubby Pérez habla de Leidy, la novia de la que el artista estaba “muy enamorado”

Rubby Pérez estaba “muy enamorado” de su novia Leidy Rosario, una relación que su hija Zulinka Pérez defendió públicamente y de la que habló en una entrevista tras la muerte del merenguero en medio de la tragedia de Jet Set. La hija del cantante expresó que estaba feliz por la relación y que Leidy era una persona a quien agradecía, incluso asegurando que su madre también estaba contenta con la pareja antes de fallecer.

El velorio del cantante dominicano Rubby Pérez, quien falleció al derrumbarse el techo del club nocturno Jet Set durante su concierto de merengue, se realiza en el Teatro Nacional Eduardo Brito en Santo Domingo, República Dominicana, el jueves 10 de abril de 2025. (AP Photo/Matias Delacroix)El sombrero y las gafas de sol del cantante dominicano Rubby Pérez, quien murió en el derrumbe del techo del club nocturno Jet Set durante su concierto de merengue, se encuentran sobre su ataúd durante su velorio en el Teatro Nacional Eduardo Brito en Santo Domingo, República Dominicana, el jueves 10 de abril de 2025. (AP Photo/Matias Delacroix)Un cartel de la víctima Rubby Pérez se ve en una vigilia improvisada por las víctimas del colapso del techo del club Jet Set en República Dominicana, el miércoles 9 de abril de 2025, en Nueva York. (AP Photo/Adam Gray)
1 / 11 | Desde el Teatro Nacional de República Dominicana: así es la despedida de Rubby Pérez . El velorio del cantante dominicano Rubby Pérez, quien falleció al derrumbarse el techo del club nocturno Jet Set durante su concierto de merengue, se realiza en el Teatro Nacional Eduardo Brito en Santo Domingo, República Dominicana, el jueves 10 de abril de 2025. (AP Photo/Matias Delacroix) - Matias Delacroix

5. Piden ayuda para productora de televisión en su lucha contra un agresivo cáncer de garganta

La productora de televisión puertorriqueña Dagmarie Berríos Rubio recibió un diagnóstico de cáncer de garganta en etapa 4, La destacada profesional enfrenta intensos tratamientos que incluyen radioterapias, quimioterapias, medicamentos especializados y una alimentación estricta, por lo que familiares y personas cercanas crearon una campaña para ayudarla a costear sus necesidades esenciales.

La productora de televisión puertorriqueña Dagmarie Berríos Rubio.
La productora de televisión puertorriqueña Dagmarie Berríos Rubio. (Suministradas )

6. Mireddys González reaparece en las redes sociales con nuevo “look”

En medio de la batalla legal contra su exesposo Daddy Yankee, la empresaria Mireddys González le dijo adiós a su melena naranja y reapareció con un cambio de “look”. En una publicación en redes sociales, mostró cómo se decantó por un rojo cobrizo oscuro que contrasta con su piel clara.

Mireddys González.
Mireddys González. (Thais Llorca)

7. Lina Luaces, hija de Lili Estefan, se corona como Miss Universe Cuba 2025

La modelo Lina Luaces, hija de Lili Estefan, se coronó como la nueva Miss Universe Cuba 2025 en el concurso nacional que tuvo lugar en Miami. La joven de 22 años representó a la región de Santiago de Cuba. La nueva reina fue elegida por un jurado conformado por la actriz y cantante mexicana Ninel Conde, la empresaria boricua Maripily Rivera, la ex Miss Perú Anyella Grados, la modelo Greidys Gil, el ejecutivo Carlos Herrera de MegaTV y la fundadora de República Dominicana Fashion Week, Melkis Díaz.

Lina Luaces participó en la audición del concurso nacional el pasado mes de mayo.
Lina Luaces participó en la audición del concurso nacional el pasado mes de mayo. (Instagram)

8. ¿Qué país obtuvo el premio al “Mejor Traje Típico” en Miss Universe 2025?

Uno de los momentos más esperados y hasta divertidos de Miss Universe es la presentación de los trajes típicos que muestran la creatividad y el orgullo patrio de las candidatas. El premio al “Mejor traje típico” fue otorgado a la tercera finalista del certamen, Miss Filipinas, Ahtisa Manalo. El reconocimiento fue recibido por el presidente de Miss Universe Filipinas, Jonas Gaffud.

Miss Noruega, Leonora Lysglimt-Rodland.Miss Noruega, Leonora Lysglimt-Rodland.Miss USA, Audrey Eckert.
1 / 24 | De salmones a lobos: Los trajes típicos más curiosos de Miss Universe 2025. Miss Noruega, Leonora Lysglimt-Rodland. - Agencia EFE

9. Tercera finalista de Miss Universe 2024 es destituida

Opal Suchata Chuangsri, de 22 años, fue destituida como tercera finalista de Miss Universo 2024 tras ser coronada como Miss Mundo Tailandia 2025. Ocurrió debido a que no completó el tiempo estipulado de su reinado como finalista de Miss Universo 2024 antes de aceptar un nuevo título internacional.

Opal Suchata de Tailandia.
Opal Suchata de Tailandia. (Mahesh Kumar A.)
