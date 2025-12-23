Resumen 2025: la muerte de Rubby Pérez y las controversias de Miss Universe entre lo más visto

Entre despedidas súbitas, controversias legales y momentos decisivos en el mundo del espectáculo, el entretenimiento volvió a ocupar un lugar central en la conversación pública y en el interés de los lectores de El Nuevo Día.

Desde la muerte del famoso merenguero Rubby Pérez tras la tragedia de Jet Set hasta las candidatas favoritas para ganar la corona de Miss Universe, fueron diversas las historias que dejaron su huella.

Con el cierre de 2025 acercándose, repasamos las nueve noticias de Entretenimiento más leídas por su audiencia.

La diseñadora dominicana Michelle Reynoso se despidió del cantante Rubby Pérez, padre de su hija menor, con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales tras su fallecimiento. El artista falleció en medio del trágico derrumbe de la discoteca Jet Set en República Dominicana. Reynoso destacó que “valió la pena todo lo que luché para que te convirtieras en un papá presente”, reconociendo el vínculo que Pérez logró construir con su hija.

Rubby Pérez y su extensa carrera de más de 40 años en el merengue. Roberto Antonio Pérez Herrera, conocido artísticamente como Rubby Pérez, nació el 8 de marzo de 1956 en Haina, República Dominicana.

El artista urbano Daddy Yankee ofreció un consejo a los nuevos talentos de la música: que, aunque no sean famosos ni exitosos, se casen con capitulación, recomendación basada en su experiencia personal tras su divorcio y proceso de vida reciente. Esta fue su primera entrevista desde que anunció su conversión al cristianismo, en la cual reflexionó sobre el impacto personal y profesional de su divorcio.

Millones en juego: los divorcios más costosos de las celebridades. Después de 29 años de matrimonio Daddy Yankee y Mireddys González pusieron en febrero de 2025 fin a su relación en medio de un sonado pleito legal enfocado en derecho corporativo.

Año tras año, los entusiastas de los certámenes de belleza esperan con ansias la celebración de Miss Universe. En esta ocasión, la edición 74 del concurso se llevó a cabo en Bangkok, Tailandia. De cara a su celebración, el equipo de Entretenimiento de El Nuevo Día compartió con su audiencia cuáles eran sus 12 favoritas para ganar la corona.

2025: Las 12 favoritas de El Nuevo Día para ganar la corona de Miss Universe. Miss Costa de Marfil, Olivia Yacee; Miss Puerto Rico, Zashely Alicea y Miss Latina, Yamilez Hernández.

Rubby Pérez estaba “muy enamorado” de su novia Leidy Rosario, una relación que su hija Zulinka Pérez defendió públicamente y de la que habló en una entrevista tras la muerte del merenguero en medio de la tragedia de Jet Set. La hija del cantante expresó que estaba feliz por la relación y que Leidy era una persona a quien agradecía, incluso asegurando que su madre también estaba contenta con la pareja antes de fallecer.

Desde el Teatro Nacional de República Dominicana: así es la despedida de Rubby Pérez. El velorio del cantante dominicano Rubby Pérez, quien falleció al derrumbarse el techo del club nocturno Jet Set durante su concierto de merengue, se realiza en el Teatro Nacional Eduardo Brito en Santo Domingo, República Dominicana, el jueves 10 de abril de 2025.

La productora de televisión puertorriqueña Dagmarie Berríos Rubio recibió un diagnóstico de cáncer de garganta en etapa 4, La destacada profesional enfrenta intensos tratamientos que incluyen radioterapias, quimioterapias, medicamentos especializados y una alimentación estricta, por lo que familiares y personas cercanas crearon una campaña para ayudarla a costear sus necesidades esenciales.

La productora de televisión puertorriqueña Dagmarie Berríos Rubio. (Suministradas )

En medio de la batalla legal contra su exesposo Daddy Yankee, la empresaria Mireddys González le dijo adiós a su melena naranja y reapareció con un cambio de “look”. En una publicación en redes sociales, mostró cómo se decantó por un rojo cobrizo oscuro que contrasta con su piel clara.

Mireddys González. (Thais Llorca)

La modelo Lina Luaces, hija de Lili Estefan, se coronó como la nueva Miss Universe Cuba 2025 en el concurso nacional que tuvo lugar en Miami. La joven de 22 años representó a la región de Santiago de Cuba. La nueva reina fue elegida por un jurado conformado por la actriz y cantante mexicana Ninel Conde, la empresaria boricua Maripily Rivera, la ex Miss Perú Anyella Grados, la modelo Greidys Gil, el ejecutivo Carlos Herrera de MegaTV y la fundadora de República Dominicana Fashion Week, Melkis Díaz.

Lina Luaces participó en la audición del concurso nacional el pasado mes de mayo. (Instagram)

Uno de los momentos más esperados y hasta divertidos de Miss Universe es la presentación de los trajes típicos que muestran la creatividad y el orgullo patrio de las candidatas. El premio al “Mejor traje típico” fue otorgado a la tercera finalista del certamen, Miss Filipinas, Ahtisa Manalo. El reconocimiento fue recibido por el presidente de Miss Universe Filipinas, Jonas Gaffud.

De salmones a lobos: Los trajes típicos más curiosos de Miss Universe 2025. Miss Noruega, Leonora Lysglimt-Rodland.

Opal Suchata Chuangsri, de 22 años, fue destituida como tercera finalista de Miss Universo 2024 tras ser coronada como Miss Mundo Tailandia 2025. Ocurrió debido a que no completó el tiempo estipulado de su reinado como finalista de Miss Universo 2024 antes de aceptar un nuevo título internacional.