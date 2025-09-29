Opinión
29 de septiembre de 2025
85°bruma
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Taiwán continúa buscando a los desaparecidos por el supertifón Ragasa, que dejó 18 muertos

Las labores de búsqueda y rescate se concentran en el municipio de Guangfu, donde se desbordó un lago

29 de septiembre de 2025 - 8:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de satélite del tifón Ragasa el martes, 23 de septiembre de 2025.En el norte de Filipinas, Ragasa dejó al menos tres personas muertas, otras cinco desaparecidas Mujer con una sombrilla en una carretera de Taiwán.
1 / 31 | Taiwán continúa buscando a los desaparecidos por el supertifón Ragasa, que dejó 18 muertos. Imagen de satélite del tifón Ragasa el martes, 23 de septiembre de 2025. - Captura Tropical Tidbits
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Taipéi - Las autoridades taiwanesas mantienen las labores de búsqueda de los desaparecidos tras el paso del supertifón Ragasa, cuyas intensas lluvias provocaron el desbordamiento de un lago represado que dejó al menos 18 muertos en el condado oriental de Hualien.

Según el Comando Central de Operaciones de Emergencia (CEOC), hasta este lunes por la mañana la catástrofe había dejado 18 fallecidos, 7 desaparecidos y 107 heridos, informó la agencia de noticias CNA.

Las labores de búsqueda y rescate se concentran actualmente en los callejones 36 y 46 de la calle Fozu, en Guangfu, el municipio más afectado por las inundaciones, donde miles de voluntarios pasaron el fin de semana retirando lodo y escombros de las calles.

Según las autoridades locales, el desbordamiento del lago se produjo el martes pasado, cuando la presa natural del afluente del arroyo Matai’an cedió y liberó un gran caudal de agua.

La riada destruyó el puente sobre el arroyo e inundó el centro urbano de Guangfu, donde varias calles quedaron sumergidas hasta los tejados y los vecinos tuvieron que encaramarse a techos y vehículos a la espera de auxilio.

Un informe del CEOC indicó que el lago ha pasado de 140 a 13.5 hectáreas de superficie y contiene 6 millones de metros cúbicos de agua, el 6.6 % de su volumen original antes del desbordamiento.

En este contexto, el primer ministro isleño, Cho Jung-tai, anunció el domingo que el gobierno otorgaría compensaciones por valor de 1 millón de dólares taiwaneses (unos 32,810 dólares) a las familias de los fallecidos y otros 100,000 dólares taiwaneses (3,281 dólares) a los hogares afectados.

El condado de Hualien fue el más golpeado por las lluvias asociadas al paso del supertifón Ragasa, que también provocó inundaciones y graves destrozos en el sur de China y Hong Kong.

TaiwánInundacionesBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
