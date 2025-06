1 / 10 | FOTOS: Limpian escombros de la discoteca Jet Set tras colapso de techo. El techo del icónico club nocturno Jet Set de la capital de República Dominicana colapsó durante un concierto de merengue en la madrugada del 8 de abril, matando a más de 200 personas. - The Associated Press

El Ministerio Público tuvo acceso al presunto historial de conversaciones entre Espaillat y un empleado. El empleado, supuestamente, le advertió que la fiesta del 8 de abril no se podía realizar porque el techo podría desplomarse.

“Cuantas cosas quisiera yo hacer (y) no he podido siquiera empezar, pero lo importante es que yo estoy aquí y yo voy a dar el frente a todo, yo no voy para ningún sitio y todo lo que esté a mi alcance yo lo voy a hacer”, expresó en esa ocasión cuando habían trascurrido 15 días de la tragedia.