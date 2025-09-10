Opinión
Tragedia en Tailandia: un guardia de zoológico muere devorado por leones

El incidente se produjo en el Safari World Bangkok

10 de septiembre de 2025 - 12:18 PM

león zoologico (Shutterstock)
Por AFP
Agencia de noticias

Bangkok, Tailandia - Un guarda de un zoo de Tailandia murió devorado por leones, informaron este miércoles las autoridades.

El incidente se produjo en el Safari World Bangkok, que se presenta como uno de los mayores zoológicos de Asia y ofrece excursiones para dar de comer a leones y tigres por unos 1,200 bats (37 dólares) por persona.

“La víctima es un empleado del zoo que alimentaba habitualmente a los leones”, declaró a AFP Sadudee Punpugdee, un responsable del Departamento de Parques Nacionales.

Según el encargado, el fallecido habría sido atacado por seis o siete leones.

“Un hombre salió de un vehículo, estaba solo, de espaldas a los animales (...) permaneció de pie unos tres minutos y luego un león se acercó lentamente y lo atrapó por detrás. No gritó”, contó Tavachai Kanchanarin, un visitante del zoo, a la cadena local Thairath.

La víctima tenía más de 30 años de experiencia como guarda del zoológico.

Según la página web de Safari World, “los visitantes pueden acercarse a animales salvajes como tigres, leones, osos y cebras que se pasean libremente en su hábitat natural”.

