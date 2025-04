El mandatario, que formuló estas declaraciones ayer en La Semanal, dedicada a todos los rescatistas, señaló que debido a este “vacío” en las legislaciones, no existe una institución encargada de supervisar y dar seguimiento a las obras construidas por el sector privado.

Es esa misma institución, dijo, es la encargada de realizar la investigación técnica – forense, no vinculada con la que realiza el Ministerio Público, que tardaría alrededor de tres meses.

Condecoración

Abinader señaló que el gobierno está en comunicación con todos los organismos involucrados para que no falten las personas que brindaron sus servicios a las labores de emergencia.

“Un golpe muy duro”

“Se me fueron muchos amigos”, dijo el presidente, agregando que fue “el padrino de la boda de Eduardo Estrella (hijo) y somos familia; ahí habían siete u ocho personas conocidas, muy cercanas, amigos que nos habíamos reunido dos o tres días antes. Puedo mencionarte 11, 12 personas bien cercanas”.

“Estos 231 (ciudadanos) que han fallecido son dominicanos y dominicanas en el cual, como Presidente de la República, yo me siento con el mismo dolor que se sienten cada uno de ustedes, aun no (los) haya conocido”, indicó.

“Ella me llamó y ella no dijo mándeme una ambulancia, si no, manden ambulancias”, reveló Abinader, indicando que, de inmediato, “nos pusimos en contacto con el general (Juan Manuel) Méndez para poner en marcha todo; hasta Eduardo Estrella ayudó sin saber que su hijo estaba ahí”, manifestó el jefe de Estado.