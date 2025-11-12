Opinión
12 de noviembre de 2025
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tras apagón general: República Dominicana dice que restituyó casi la totalidad del servicio eléctrico

El ministerio anunció una investigación para averiguar el origen de la falla

12 de noviembre de 2025 - 10:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una falla en las líneas de transmisión dejó a oscuras a buena parte del país, incluida la capital Santo Domingo y el balneario turístico de Punta Cana.
1 / 6 | Tras apagón general: República Dominicana dice que restituyó casi la totalidad del servicio eléctrico. Una falla en las líneas de transmisión dejó a oscuras a buena parte del país, incluida la capital Santo Domingo y el balneario turístico de Punta Cana. - Ricardo Hernandez
Por AFP
Agencia de noticias

República Dominicana informó el miércoles que restituyó casi la totalidad del servicio eléctrico del país, tras un apagón masivo que generó protestas en dos ciudades del país.

Una falla en las líneas de transmisión dejó a oscuras a buena parte del país, incluida la capital Santo Domingo y el balneario turístico de Punta Cana.

El ministro de Energía, Joel Santos, dijo en un comunicado que todas las plantas de generación eléctrica estaban operativas y que el sistema de transmisión operaba al 100%, con lo que podían abastecer el 96% de la demanda nacional.

El corte generó caos en el tránsito. El servicio de metro fue suspendido por horas y sus usuarios fueron evacuados.

En el transcurso de la noche, medios locales y usuarios de redes sociales reportaron protestas callejeras con quema de neumáticos ante la falta de luz en barrios de Santiago y San Pedro de Macorís (noreste). El canal CDN informó además del arresto de “varias personas”.

El ministerio anunció una investigación para averiguar el origen de la falla.

“No podemos hablar de sabotaje claramente porque (...) tenemos que hacer las investigaciones, completarlas”, dijo el ministro Santos en un reporte previo.

Los apagones son frecuentes en República Dominicana, donde los ciudadanos denuncian cortes de hasta 10 horas. La falta de mantenimiento, averías, conexiones ilegales y la morosidad de los usuarios aparecen entre las causas.

ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
