19 de noviembre de 2025
81°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tres personas levemente heridas al encallar ferry surcoreano con unas 270 personas a bordo

El incidente ocurrió cuando el barco navegaba desde la isla sureña de Jeju hacia la ciudad portuaria suroccidental de Mokpo

19 de noviembre de 2025 - 1:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El barco encallado frente a las costas de Corea del Sur el 19 de noviembre del 2025. (Guardia Costera de Corea del Sur/Yonhap via AP)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un ferry surcoreano que transportaba a casi 270 personas encalló en las rocas frente a la costa suroeste del país el miércoles, dejando a tres personas con heridas leves, informó la guardia costera.

RELACIONADAS

El incidente ocurrió cuando el barco navegaba desde la isla sureña de Jeju hacia la ciudad portuaria suroccidental de Mokpo, según un comunicado de la guardia costera.

El comunicado indicó que recibió un informe del incidente tarde el miércoles, y que el barco transportaba a 267 personas, incluidas 246 pasajeros y 21 miembros de la tripulación.

La guardia costera manifestó que rescató a todos los que estaban en el barco después de movilizar alrededor de 20 embarcaciones y un avión.

Por ahora se desconoce qué causó que la embarcación se encallara.

Tags
Breaking NewsCorea del Sur
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
