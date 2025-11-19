Tres personas levemente heridas al encallar ferry surcoreano con unas 270 personas a bordo

Un ferry surcoreano que transportaba a casi 270 personas encalló en las rocas frente a la costa suroeste del país el miércoles, dejando a tres personas con heridas leves, informó la guardia costera.

El incidente ocurrió cuando el barco navegaba desde la isla sureña de Jeju hacia la ciudad portuaria suroccidental de Mokpo, según un comunicado de la guardia costera.

El comunicado indicó que recibió un informe del incidente tarde el miércoles, y que el barco transportaba a 267 personas, incluidas 246 pasajeros y 21 miembros de la tripulación.

La guardia costera manifestó que rescató a todos los que estaban en el barco después de movilizar alrededor de 20 embarcaciones y un avión.