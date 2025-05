Tribunal dictará veredicto en caso histórico de abuso sexual infantil contra 299 víctimas

Acusaciones de inacción

En ese momento, no se tomaron medidas para suspender su licencia médica o limitar su contacto con niños y Le Scouarnec continuó su abuso en hospitales hasta su arresto en 2017.

Desmantelar tabúes

“Este juicio, que podría haber servido como un laboratorio al aire libre para exponer las graves fallas de nuestras instituciones , parece no dejar huella en el gobierno, la comunidad médica o la sociedad en general”, dijo un grupo de víctimas en un comunicado.

Cuaderno horribles

No todas las víctimas fueron conscientes inicialmente de que habían sido abusadas. Algunas fueron contactadas por investigadores después de que sus nombres aparecieran en diarios mantenidos por Le Scouarnec, en los que documentaba meticulosamente sus crímenes. Otros solo se dieron cuenta de que habían sido hospitalizados en ese momento después de revisar los registros médicos. Dos de sus víctimas se quitaron la vida algunos años antes del juicio.

Desprendido y sin emociones

“No muestro emociones, así soy”, dijo. “Eso no significa que no las sienta, pero no las expreso.”