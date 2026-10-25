Trump dice que está siguiendo de cerca las elecciones brasileñas

Sao Paulo - Los brasileños deciden el domingo si otorgan al actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva un cuarto mandato o viran de nuevo hacia la extrema derecha al elegir al senador Flávio Bolsonaro, aliado del mandatario estadounidense Donald Trump.

Lula, quien a sus 80 años es uno de los jefes de Estado de mayor edad en el mundo, ha ocupado la presidencia de Brasil en dos periodos, primero entre 2003 y 2010 y nuevamente desde 2023. Bolsonaro, de 45 años, busca devolver el apellido de su familia al poder mientras su padre cumple una condena por intentar un golpe de Estado con el fin de evitar el fin de su mandato presidencial (2019-2022).

Aquí los más recientes acontecimientos de la jornada:

Trump dice que está siguiendo las elecciones brasileñas

Al salir de la Casa Blanca el domingo, Trump se negó a respaldar a ningún candidato en la segunda vuelta presidencial de Brasil. “No quiero entrar en ese tema”, dijo a los periodistas.

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Pero el presidente añadió que su administración estaba siguiendo de cerca la contienda. “Estamos atentos”, afirmó Trump.

Observadores internacionales: votación se desarrolla sin contratiempos

El jefe de la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, declaró que el equipo de observadores locales en 21 estados y el Distrito Federal constató que “la votación se desarrolló pacíficamente y con condiciones de seguridad adecuadas”, y que “no se registraron problemas” en las primeras horas del proceso.

Añadió que se llevó a cabo con transparencia y aseguró a los brasileños pueden confiar en el sistema electoral, e instó a los candidatos a respetar los resultados finales.

La Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), integrada por autoridades electorales de toda la región, afirmó que la votación comenzó puntualmente y sin incidentes, y que el Tribunal Electoral de Brasil actuó con transparencia.

“Hemos recibido una acogida muy positiva del Tribunal Superior Electoral”, declaró Pamela Figueroa Rubio, de UNIORE. “Nos hemos reunido con su presidente y ministros en cada ocasión y hemos tenido pleno acceso a la información relativa a la organización del proceso electoral”. — Anna-Catherine Brigida —

Lo que dicen los periódicos en Brasil

Los periódicos brasileños destacan que la segunda vuelta del domingo entre Lula y Bolsonaro será muy reñida, aunque la campaña de Bolsonaro se muestra más optimista tras las encuestas recientes.

Folha de S.Paulo citó un análisis de su propia encuestadora para afirmar que el resultado electoral aún está abierto, pero Lula necesitará que sus votantes aumenten su participación para reducir la diferencia de 2,2 millones de votos que lo separa de la primera vuelta.

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O Globo, con sede en Río de Janeiro y propiedad de la mayor empresa de medios de Brasil, informó que Bolsonaro, elegido personalmente por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, superó los temores iniciales en el sector de la derecha de que no sería un candidato competitivo debido a las recientes investigaciones por corrupción en su contra. — Mauricio Savarese —

Los feligreses del barrio de Copacabana, en Río de Janeiro, están divididos respecto a los candidatos

Jóvenes y mayores entraban y salían de una Iglesia católica en el famoso barrio de Copacabana, donde camiones del ejército estaban esparcidos en la costa. Algunos feligreses llevaban pegatinas con el número 13, que corresponde a los dígitos que los votantes de Lula marcan en las máquinas de votación electrónica, mientras que otros llevaban el número 22, que representa a Flávio Bolsonaro en las urnas.

La religión se convirtió en un tema central en la antesala de las elecciones, después de que un comentario de Bolsonaro sobre Jesús se viralizara y desatara el temor entre muchos católicos de que pudiera pretender eliminar a Nuestra Señora de Aparecida como patrona de Brasil.

María Helena Vilanova, una votante de Bolsonaro de 76 años, afirmó que su candidato jamás haría tal cosa. Acusó a Lula de “dar migajas” a los pobres y dijo que su famoso programa de asistencia social Bolsa Familia desalienta a la gente a buscar trabajo.

“No debería tener que aguantar que los mendigos me pidan dinero”, declaró. “Brasil no crece lo suficiente como país porque somos explotados”.

Jorge Lemos, de 72 años, dijo que iba de camino a votar por Lula. Recordó las cuotas introducidas durante los dos primeros mandatos del presidente, de 2003 a 2010, que permitieron a sus hijos estudiar y convertirse en médico y dentista.

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“Siento que jamás podré pagarle a Lula”, dijo Lemos, originario de Belém, en la región amazónica. “Fui a la iglesia a pedirle a la Virgen de Aparecida que nos dé fuerza para que el pueblo brasileño vote por Lula”. — Eléonore Hughes —

La izquierda de Brasil usa las redes y las calles para impulsar a Lula

La ventaja de más de dos millones de votos que obtuvo Flávio Bolsonaro sobre Lula en la primera vuelta tomó por sorpresa a la izquierda.

La mayor probabilidad de que un miembro ultraderechista de la familia Bolsonaro regresara al poder impulsó una participación sin precedentes en el activismo digital y protestas a una escala que no se había visto en años, mientras la izquierda se movilizaba con la esperanza de asegurar una victoria de Lula.

La enorme movilización en línea marca un giro para este sector político. En Brasil, pero también a escala global, la izquierda ha tenido dificultades para competir con la rápida adopción y el uso hábil de las plataformas digitales por parte de la extrema derecha, algo que, según expertos, ha tenido impacto en el voto.

Votante ausente en primera vuelta dice apoyará a Lula en balotaje: “cada voto cuenta”

Alisson Freitas, de 67 años, quien trabaja en una panadería en Pinheiros, un barrio acomodado de Sao Paulo, dijo que no votó en la primera vuelta porque ese día trabajaba demasiado lejos de su centro de votación.

Esta vez le pidió a su jefe que lo dejara trabajar en el turno de la mañana para poder apoyar a Lula.

Freitas es uno de los votantes que Lula necesita para recortar la diferencia con Bolsonaro en la primera vuelta; votantes ausentes que acuden a votar en la segunda vuelta.

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“Soy del noreste, conozco el impacto que Lula ha tenido en la vida de la gente allí. No creo que su gobierno haya hecho un buen trabajo esta vez, las cosas están caras, pero con Jair Bolsonaro (padre del senador Flávio Bolsonaro) era mucho peor”, consideró Freitas. “Salgo del trabajo a las 2 de la tarde, viajo en autobús durante más de una hora y me bajaré justo enfrente de mi centro de votación. Será difícil, cada voto cuenta”. — Mauricio Savarese —

Algunos favorecen planes económicos de Bolsonaro

Davi Vidal de Negreiros Nobrega Leite Andrade, un estudiante de informática de 20 años de Brasilia, dijo que prefiere los planes económicos de Bolsonaro y criticó la reciente decisión de abolir la semana laboral de seis días.

“Esto obliga a muchas empresas a adaptarse de una manera que, en última instancia, termina pagando el consumidor”, señaló.

Pero a diferencia de algunos de sus familiares, no se considera un súper seguidor de Bolsonaro.

“No es que sea un gran fan ni nada por el estilo. Creo que estoy haciendo una apuesta”, dijo. “Simplemente no creo que Brasil merezca la presidencia que tiene”. — Anna-Catherine Brigida —

Lula vota en ciudad donde inició su carrera como líder sindical

Lula votó en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, donde inició su carrera política como líder sindical en la década de 1960.

“Agradezco al pueblo brasileño. Lo que me han brindado estos últimos días es algo que no puedo agradecer lo suficiente”, dijo antes de emitir su voto y ondear la bandera de Brasil ante las cámaras, añadiendo que aún se sentía emocionado por la demostración de apoyo de los votantes de Sao Paulo del sábado.

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“No creo que la Avenida Paulista haya tenido tanta gente en ningún otro evento político”, señaló. “Es mucha generosidad, mucho cariño, mucho amor. Estaré eternamente agradecido”.

La primera dama Rosángela da Silva, el vicepresidente Geraldo Alckmin y otros aliados lo acompañaron al centro de votación. — Mauricio Savarese —

La corrupción es una gran preocupación de los votantes

La corrupción es una de las principales preocupaciones para muchos votantes brasileños, pero los expertos señalan que su mayor impacto quizá no esté en qué candidatos eligen los votantes sino en si deciden abstenerse de participar en las elecciones por completo.

En la mente de muchos brasileños, ambos candidatos están asociados con la corrupción. Flávio Bolsonaro está bajo investigación por corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal, mientras que Lula pasó 19 meses en prisión por cargos de corrupción y lavado de dinero que posteriormente fueron anulados.

Para quienes apoyan firmemente a cualquiera de los dos candidatos, esos presuntos vínculos harán poco por frenar su entusiasmo. Pero los expertos indican que una percepción generalizada de corrupción puede aumentar la abstención y el sentimiento contra el oficialismo, lo que podría beneficiar a Bolsonaro, quien recibió 2,2 millones de votos más que Lula en la primera vuelta.

Lula, entre los líderes más longevos de la región

Junto a figuras de gran peso en la región, como Donald Trump y Daniel Ortega, Lula —de 80 años— figura entre los líderes de mayor edad del continente. Si logra una victoria decisiva frente a Flávio Bolsonaro, marcará un hito histórico al convertirse en la persona de mayor edad jamás elegida para dirigir la nación sudamericana.

Algunos votantes de Bolsonaro expresan su deseo de cambio

Fabianne Borges Santoro, una fisioterapeuta de 45 años que vive en el barrio donde sufragó Bolsonaro, dijo que votó por el cambio.

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“El Partido de los Trabajadores lleva mucho tiempo en el poder y la voz del pueblo dice que necesitamos un cambio para ver mejoras en la seguridad y el costo de vida”, dijo, vestida con una blusa con los colores nacionales de Brasil, amarillo y verde. “Las cosas son muy caras y los impuestos son demasiado altos”.

Santoro votó en su momento por el partido de Lula, pero ahora lo asocia con la corrupción, particularmente después de la extensa Operación Lava Jato que comenzó en 2014, cuando el Partido de los Trabajadores estaba en el poder, e involucró a decenas de políticos.

Roulen Azeredo, un reservista del ejército de 76 años, siempre ha votado por la derecha. Él también se hizo eco del deseo de un cambio en el rumbo del país. — Eléonore Hughes —

Voto obligatorio

En Brasil el voto es obligatorio para las personas alfabetizadas mayores de 18 años. No votar sin justificación conlleva una pequeña multa. Las personas analfabetas, las mayores de 70 años y aquellas de entre 16 y 18 años pueden decidir si ejercen su derecho al voto. Para los brasileños en el extranjero, el voto es obligatorio únicamente en las elecciones presidenciales.

Bolsonaro vota temprano en escuela local de Río de Janeiro

Flávio Bolsonaro votó en una escuela local de Río de Janeiro poco después de las 8:00 am, hora local, acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro. Vestido con una camisa amarilla clara, sonrió y saludó a sus seguidores que lo esperaban bajo la lluvia.

“Ha llegado el momento del cambio real”, declaró Bolsonaro a los periodistas. “Brasil no puede seguir por este camino durante otros cuatro años”.

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Mientras Bolsonaro votaba, los partidarios del candidato opositor gritaban “Lula, ladrón, tu lugar está en la cárcel”, mientras que los seguidores del presidente en ejercicio respondían con aplausos y el cántico “Olé olé olé ola, Lula”. Ambos himnos son comunes en las manifestaciones. — Eléonore Hughes —

Urnas electrónicas

Los brasileños utilizan urnas electrónicas para votar. Preparan listas con los números de sus candidatos para recordarlos y, al momento de votar, introducen los dígitos correspondientes. Las autoridades brasileñas adoptaron las urnas electrónicas en la década de 1990 para combatir un fraude arraigado. Los resultados se comunican apenas unas horas después del cierre de las mesas de votación. En el periodo previo a las elecciones de 2022, Jair Bolsonaro sembró repetidamente dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica. Nunca se ha detectado ningún fraude significativo.

Abren los centros de votación

Los centros de votación abrieron el domingo a las 8.00 de la mañana local en el Distrito Federal y en los estados bajo el huso horario de Brasilia. En otros estados como Mato Grosso y gran parte del Amazonas ya habían abierto una hora antes. En 11 ciudades del estado de Amazonas y en Acre, el estado en la frontera con Bolivia y Perú, abrieron dos horas antes.