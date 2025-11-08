Opinión
8 de noviembre de 2025
78°lluvia ligera
Turquía emite orden de detención contra Benjamín Netanyahu y otros 36 altos oficiales de Israel

La acusación turca se basa, entre otros actos, en bombardeos contra hospitales en Gaza

8 de noviembre de 2025 - 8:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La acusación turca se basa, entre otros actos, en bombardeos contra hospitales en Gaza, en la muerte de la niña Hind Rajab en enero de 2024 y en la operación israelí contra la llamada ‘Flotilla Global Sumud’, en octubre pasado. (Nathan Howard)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Estambul— La Fiscalía de Turquía ha emitido una orden de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y otros 36 altos cargos de ese país por presuntos “crímenes contra la humanidad” y de “genocidio”.

Según un comunicado de la Fiscalía, emitido este viernes, entre los acusados están además el ministro de Defensa, Israel Katz; el de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir; el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, y el comandante de las Fuerzas Navales, David Saar Salama.

La acusación turca se basa, entre otros actos, en bombardeos contra hospitales en Gaza, en la muerte de la niña Hind Rajab en enero de 2024 y en la operación israelí contra la llamada ‘Flotilla Global Sumud’, en octubre pasado.

En cuanto a la Flotilla, que fue interceptada por la Marina israelí en aguas internacionales, la Fiscalía considera que hay indicios de “tortura”, “saqueo intencionado”, “daños a la propiedad”, “privación de la libertad de las personas” y “secuestro de medios de transporte”.

La acusación en este aspecto se basa en las declaraciones tomadas a los activistas de la Flotilla, que fueron deportados de Israel a través de Turquía entre el 4 y 10 de octubre pasados, precisa el comunicado.

Los bombardeos contra varios hospitales, entre ellos el de la Amistad Turco-Palestina, en marzo pasado, el bloqueo a la Franja de Gaza con sus consecuencias para civiles y los obstáculos impuestos a la llegada de ayuda humanitaria son indicios, según la Fiscalía, de “un genocidio y crímenes contra la humanidad perpetrados de forma sistemática”.

La guerra de Gaza, con más de 67,000 palestinos muertos y en la que hay un alto el fuego vigente desde el pasado 9 de octubre, fue desatada por la ofensiva terrorista del grupo integrista palestino Hamas el 7 de octubre de 2023.

Israel, por su parte, acusa a Hamás de usar infraestructuras civiles y humanitarias en Gaza como centros de mando.

Turquía, un aliado de Hamas y uno de los países más críticos con la política del Gobierno de Israel, apoya el alto el fuego patrocinado por Estados Unidos e insiste en que debe llevar a un proceso de paz que desemboque en la creación de un Estado palestino vecino a Israel en las fronteras de 1967.

Breaking NewsTurquíaArrestosBenjamín NetanyahuIsraelGenocidioCrímenesDerechos humanos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
