23 de octubre de 2025
79°nubes rotas
JD Vance visita la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén en su último día por Israel

Según informó la Casa Blanca, el funcionario realizó un breve recorrido y asistió a una misa privada

23 de octubre de 2025 - 12:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El vicepresidente estadounidense JD Vance visita este jueves la iglesia del Santo Sepulcro en el territorio palestino ocupado de Jerusalén Este. (oficina de Vicepresidencia EE.UU)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Jerusalén - El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitó este jueves la Iglesia del Santo Sepulcro en la Ciudad de Vieja de Jerusalén durante su último día por el país, después de dos días en los que ha mantenido reuniones con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otros cargos para supervisar el acuerdo de alto el fuego en Gaza.

Según informó la Casa Blanca, Vance realizó un breve recorrido por la iglesia y asistió a una misa privada.

La mayoría de líderes europeos nunca realizan visita oficial al Santo Sepulcro porque tienen la obligación de llevar seguridad israelí, lo que implica reconocer la soberanía del Gobierno israelí sobre Jerusalén Este anexionado por Israel en 1980, considerado ilegal por el derecho internacional.

Se espera que posteriormente Vance se traslade a Tel Aviv para reunirse con el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, y otros generales de alto rango antes de volar a Estados Unidos y poner fin a su primera visita al país desde su nombramiento.

Vance aterrizó el martes en Israel junto con el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y con Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de supervisar y avanzar en el acuerdo del alto el fuego en Gaza, cuya fragilidad se ha puesto de manifiesto en estos últimos días con acusaciones cruzadas entre Hamás e Israel de haberlo violado.

El vicepresidente ha retirado estos días el compromiso de Estados Unidos con el desarme del grupo islamista Hamás y con la reconstrucción de Gaza, tras la reunión que mantuvo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el miércoles.

“Nuestra advertencia a Hamás es muy directa. Los términos del plan de 20 puntos que el presidente (Donald Trump) presentó son muy claros. Cuenta con el apoyo no solo de Israel, sino también de todos nuestros amigos árabes del Golfo. Se trata de que Hamás debe desarmarse”, agregó Vance.

Hasta ahora, solo se ha aplicado la primera fase de este acuerdo que incluía el cese de las hostilidades y el intercambio de rehenes por presos palestinos.

En Gaza, siguen quedando 13 cuerpos de cautivos, que el grupo islamista asegura estar intentando localizar entre las toneladas de escombros.

