JD Vance llega a Arizona con el féretro de Charlie Kirk a bordo del Air Force Two
El vicepresidente honró al activista conservador con un último vuelo
12 de septiembre de 2025 - 6:52 AM
12 de septiembre de 2025 - 6:52 AM
Phoenix — El féretro de Charlie Kirk llegó el jueves a su estado natal de Arizona a bordo del Air Force Two, mientras que el vicepresidente JD Vance honró al activista conservador con un último vuelo.
La esposa de Vance, Usha, salió del avión con la viuda de Kirk, Erika. Ambas mujeres vestían de negro y gafas de sol. El vicepresidente estaba unos pasos atrás con un traje oscuro.
El Air Force Two llegó a Phoenix después de un corto vuelo desde Salt Lake City, a unos 64 km de Orem, Utah, donde Kirk fue asesinado mientras hablaba en la Utah Valley University.
Vance ayudó a llevar el féretro de Kirk con un grupo de miembros uniformados del servicio cuando fue cargado en el avión.
El miércoles por la noche, Vance escribió en las redes sociales que su relación con Vance comenzó hace varios años después de que apareció en el programa de Tucker Carlson en Fox News. Kirk se acercó para felicitarlo, “y ese momento de amabilidad comenzó una amistad”.
El año pasado, Kirk abogó por que Vance fuera la elección de Donald Trump para vicepresidente y con frecuencia se registraba en su familia. Vance lo describió como “un verdadero amigo”.
Kirk fue cofundador y director ejecutivo de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, con sede en Phoenix.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: