Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
12 de septiembre de 2025
83°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

JD Vance llega a Arizona con el féretro de Charlie Kirk a bordo del Air Force Two

El vicepresidente honró al activista conservador con un último vuelo

12 de septiembre de 2025 - 6:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
JD Vance y su esposa en Phoenix tras el asesinato de Charlie Kirk. (Ross D. Franklin)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Phoenix — El féretro de Charlie Kirk llegó el jueves a su estado natal de Arizona a bordo del Air Force Two, mientras que el vicepresidente JD Vance honró al activista conservador con un último vuelo.

RELACIONADAS

La esposa de Vance, Usha, salió del avión con la viuda de Kirk, Erika. Ambas mujeres vestían de negro y gafas de sol. El vicepresidente estaba unos pasos atrás con un traje oscuro.

El Air Force Two llegó a Phoenix después de un corto vuelo desde Salt Lake City, a unos 64 km de Orem, Utah, donde Kirk fue asesinado mientras hablaba en la Utah Valley University.

Vance ayudó a llevar el féretro de Kirk con un grupo de miembros uniformados del servicio cuando fue cargado en el avión.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) compartió, el 11 de septiembre de 2025, en sus redes sociales imágenes tomadas de cámaras de seguridad que muestran a una persona de interés relacionada con el asesinato del activista Charlie Kirk en Utah el 10 de septiembre de 2025.La persona que le provocó la muerte a Kirk no ha sido identificada. La persona hirió a Kirk mediante un disparo al cuello. Dicha persona, supuestamente, realizó el disparo desde el techo de un edificio en el campus de la Universidad del Valle de Utah, donde Kirk participaba en una actividad.Kirk contaba con un equipo de seguridad en la actividad. El hombre falleció en un hospital de la zona mientras recibía asistencia médica.
1 / 6 | El FBI comparte imágenes de persona de interés en conexión con el asesinato de Charlie Kirk. El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) compartió, el 11 de septiembre de 2025, en sus redes sociales imágenes tomadas de cámaras de seguridad que muestran a una persona de interés relacionada con el asesinato del activista Charlie Kirk en Utah el 10 de septiembre de 2025. - FBI

El miércoles por la noche, Vance escribió en las redes sociales que su relación con Vance comenzó hace varios años después de que apareció en el programa de Tucker Carlson en Fox News. Kirk se acercó para felicitarlo, “y ese momento de amabilidad comenzó una amistad”.

El año pasado, Kirk abogó por que Vance fuera la elección de Donald Trump para vicepresidente y con frecuencia se registraba en su familia. Vance lo describió como “un verdadero amigo”.

Kirk fue cofundador y director ejecutivo de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, con sede en Phoenix.

Difunden video de presunto tirador antes de asesinar a Charlie Kirk

Difunden video de presunto tirador antes de asesinar a Charlie Kirk

Lo que se vio en un techo previo a la trágica muerte del activista conservador y aliado de Donald Trump.

Tags
Breaking NewsJD Vance
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 12 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: