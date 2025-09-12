JD Vance llega a Arizona con el féretro de Charlie Kirk a bordo del Air Force Two

1 / 6 El FBI comparte imágenes de persona de interés en conexión con el asesinato de Charlie Kirk

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) compartió, el 11 de septiembre de 2025, en sus redes sociales imágenes tomadas de cámaras de seguridad que muestran a una persona de interés relacionada con el asesinato del activista Charlie Kirk en Utah el 10 de septiembre de 2025.

FBI