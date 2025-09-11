Opinión
Últimas Noticias
11 de septiembre de 2025
83°bruma
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Al menos seis universidades afroamericanas reciben amenazas tras muerte de Charlie Kirk

En un comunicado enviado a los medios, el FBI aseguró que estaba al tanto de la situación

11 de septiembre de 2025 - 5:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las amenazas llegan el día después de que Charlie Kirk, un activista y comentarista político de ultraderecha de 31 años fue asesinado en el campus de la universidad Utah Valley. (Steven Senne)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington— Al menos seis universidades históricamente afroamericanas (conocidas como HBCUs, en inglés) de varios estados de Estados Unidos recibieron amenazas este jueves y pusieron a sus estudiantes en alerta, en medio de un clima de tensión tras el asesinato en la víspera del comentarista conservador Charlie Kirk.



Hampton University y Virginia State University en Virginia, Southern University en Luisiana y Alabama State University, en Alabama, pusieron a sus estudiantes bajo confinamiento.

En Georgia, la universidad Clark Atlanta pidió a sus alumnos ponerse a resguardo luego de recibir mensajes intimidantes, mientras que el Spellman College, también históricamente afroamericano, decidió tomar precauciones por su cercanía física al centro educativo, según informaron medios locales.

Charlie Kirk, director general y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, estaba hablando en un debate organizado por Turning Point USA en la Universidad del Valle de Utah cuando, según las autoridades, un tirador disparó desde un techo.Videos publicados en redes sociales muestran a Kirk sentado bajo una carpa blanca y hablando con un micrófono de mano.Kirk deja atrás a su esposa, Erika, y a sus dos hijos pequeños.
1 / 22 | FOTOS: Lo que se sabe del trágico asesinato de Charlie Kirk. Charlie Kirk, director general y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, estaba hablando en un debate organizado por Turning Point USA en la Universidad del Valle de Utah cuando, según las autoridades, un tirador disparó desde un techo. - The Associated Press

En un comunicado enviado al medio local WBRZ, el FBI aseguró que estaba al tanto de las amenazas, pero señaló que no tenía información para pensar que son “creíbles”.

“Seguiremos trabajando con nuestras agencias de seguridad locales, estatales y federales para recopilar, compartir y actuar sobre la información relacionada con amenazas a medida que llegue a nuestra atención”, agregó la agencia.

Estas amenazas llegan el día después de que Charlie Kirk, un activista y comentarista político de ultraderecha de 31 años fue asesinado en el campus de la universidad Utah Valley.

Las autoridades están investigando el asesinato y el FBI anunció este jueves que ofrecerá hasta $100,000 a quien entregue información veraz que conduzca a la captura de potenciales sospechosos.

Kirk era conocido por sus posicionamientos de ultraderecha, en contra de políticas progresistas en temas como inmigración, derechos LGBTQ+, justicia racial y control de armas.

Breaking NewsafrodescendientesDonald TrumpAsesinatosCharlie Kirk
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Noticias
