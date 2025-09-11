Asesinato de Charlie Kirk: autoridades confirman haber recuperado un rifle de alto poder

El influyente activista de derecha fue impactado en el cuello durante un evento en la Utah Valley University.

El francotirador que asesinó a Charlie Kirk presuntamente saltó de un techo y huyó hacia un vecindario después de disparar un solo tiro y aún no ha sido identificado, informaron las autoridades el jueves al divulgar que recuperaron un rifle de alto poder.

El atacante parecía tener “edad universitaria” y se cree que se mezcló en el campus donde Kirk fue baleado, señalaron las autoridades mientras investigaban el más reciente acto de violencia política en Estados Unidos.

“Puedo decirles que esto fue un evento dirigido”, afirmó Robert Bohls, el principal agente del FBI en Salt Lake City.

Kirk fue asesinado de un disparo desde la azotea de un edificio en el campus de Utah Valley University, donde ofrecía un discurso el miércoles. Autoridades federales, estatales y locales trabajaban lo que describieron como “múltiples escenas activas de crimen”.

“Este es un día oscuro para nuestro estado. Es un día trágico para nuestra nación”, dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox, el miércoles. “Quiero dejar muy claro que esto es un asesinato político”.

Dos personas fueron detenidas el miércoles, pero se determinó que no estaban relacionadas con el tiroteo y ambas fueron liberadas, informaron funcionarios de seguridad pública.

En imágenes: así fue la escena del tiroteo contra Charlie Kirk. El joven activista de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue baleado en un encuentro público frente a 2,000 personas en una universidad de Estados Unidos.

Las circunstancias del ataque renovaron la atención sobre la creciente amenaza de violencia política en Estados Unidos que, en los últimos años, ha cruzado todo el espectro ideológico. El asesinato provocó condena bipartidista, pero un consenso nacional sobre cómo evitar que los agravios políticos se transformen en violencia mortal seguía siendo esquivo.

Videos publicados en redes sociales desde Utah Valley University muestran a Kirk hablando con un micrófono de mano bajo una carpa blanca con los lemas “The American Comeback” y “Prove Me Wrong.” Se escucha un disparo y Kirk se lleva la mano derecha al cuello mientras la sangre brota del lado izquierdo. Los espectadores, atónitos, gritan antes de que la multitud comience a huir.

El vicepresidente JD Vance y su esposa, Usha, tenían previsto reunirse con la familia de Kirk el jueves en Salt Lake City. Según una persona familiarizada con los planes, los Vance viajarán a Utah en lugar de asistir a una ceremonia al aire libre para conmemorar el 11 de septiembre en Nueva York.

Vance publicó en X un recuerdo de su amistad, que comenzó en 2017, y relató cómo Kirk fue fundamental para establecer la segunda administración del presidente Donald Trump. “Gran parte del éxito que hemos tenido en esta administración se debe directamente a la capacidad de Charlie para organizar y convocar”, escribió.

Kirk respondía preguntas sobre la violencia con armas de fuego en un debate organizado por su organización juvenil, Turning Point USA, en el patio Sorensen del campus. Justo antes del disparo, respondía a un asistente que lo cuestionaba sobre tiroteos masivos.

El atacante, vestido de oscuro, disparó desde la azotea de un edificio a distancia. “La sangre caía y goteaba, y uno siente tanto miedo, no solo por él sino por su propia seguridad”, contó Madison Lattin, testigo del hecho.

Unas 3,000 personas asistieron al evento, según el Departamento de Seguridad Pública de Utah. Trump anunció la muerte de Kirk en redes sociales y lo llamó un “mártir de la verdad y la libertad”.

La universidad fue evacuada y permanecerá cerrada hasta el lunes. Oficiales armados patrullaron el vecindario cercano en busca de pistas, mientras helicópteros sobrevolaban la zona.

El evento, promocionado como la primera parada de la gira “The American Comeback Tour” de Kirk, había generado reacciones polarizadas en el campus. Una petición en línea para impedir su participación reunió casi 1,000 firmas. La universidad respondió que se amparaba en la Primera Enmienda y en su compromiso con la libertad de expresión.

El tiroteo provocó rápida condena desde todo el espectro político. Trump ordenó que las banderas ondearan a media asta, mientras líderes demócratas y republicanos repudiaron el hecho.