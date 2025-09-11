Un campus, un orador enardecido y un solo disparo: la trágica muerte de Charlie Kirk

Orem - A pocas semanas del inicio del semestre de otoño, una multitud se reunió alrededor de un toldo blanco en un patio universitario cubierto de hierba. Estaban ansiosos por escuchar lo que el orador debajo de él tenía que decir. Era una escena universitaria típica, con su promesa de intercambio de ideas y debate, excepto en un aspecto: su tamaño.

Este orador era Charlie Kirk, una de las voces más influyentes en el movimiento “Make America Great Again” de Donald Trump, y el evento del miércoles en la Utah Valley University atrajo a más de 3,000 personas. Estudiantes con mochilas observaban desde los edificios circundantes mientras Kirk, con una camiseta blanca que decía “Freedom”, lanzaba gorras rojas MAGA, al estilo Frisbee, a sus fanáticos.

Tomó su lugar debajo del toldo, con los lemas “The American Comeback” y “Prove Me Wrong” estampados en él. Tomó un micrófono de mano y comenzó a dirigirse a la audiencia.

Mientras respondía una pregunta sobre la violencia armada, se escuchó un solo disparo.

Kirk, de 31 años, podcaster, fundó la organización juvenil conservadora Turning Point USA. Abrazó nociones de nacionalismo cristiano y, a menudo, hizo declaraciones provocativas sobre género, raza, religión y política. Había insistido en que valía la pena tener “algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda para proteger nuestros otros derechos dados por Dios”.

A menudo llevaba esas ideas a los campus universitarios, donde eran especialmente controvertidas. Kirk era conocido por debatir abiertamente con los progresistas y desafiar a las audiencias a que lo confundieran en puntos políticos.

Sus apariciones en el campus a menudo provocaron protestas, y la del miércoles no fue diferente. Las peticiones en línea firmadas por miles de personas habían pedido que se cancelara su charla en la Utah Valley University, así como otra, programada para el 30 de septiembre en la Utah State University.

“Como estudiantes de la Utah Valley University, hemos llegado a apreciar un entorno que se esfuerza por la inclusión y la diversidad”, decía una. “Sin embargo, el compromiso de hablar planificado de Charlie Kirk amenaza este ideal. La presencia de Kirk y los mensajes que transmite contrastan con los valores de comprensión, aceptación y progreso que muchos de nosotros apreciamos”.

La universidad respondió afirmando su “compromiso con la libertad de expresión, la investigación intelectual y el diálogo constructivo”.

Como era típico en los eventos de Kirk, la seguridad era ligera. Había seis agentes de policía de la universidad asignados al evento, más algo de seguridad privada. No había detectores de metales ni controles de bolsos, dijeron los estudiantes a The Associated Press. Algunos asistentes dijeron que nadie siquiera revisó sus boletos.

Cuando Kirk llegó, los vítores se elevaron. La multitud llenó un patio aterrazado, y los estudiantes, incluidos algunos manifestantes, observaron desde los edificios cercanos o los miradores.

“¿Saben cuántos estadounidenses transgénero han sido tiradores masivos en los últimos 10 años?”, preguntó un miembro de la audiencia.

Kirk respondió: “Demasiados”.

El interrogador continuó: “¿Saben cuántos tiradores masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos 10 años?”

“¿Contando o no contando la violencia de pandillas?”, preguntó Kirk.

Esas fueron sus últimas palabras antes de que la bala lo golpeara. El disparo provino de una figura vestida de oscuro en un techo distante en el campus, dijeron las autoridades.

La sangre brotó del cuello de Kirk. Sostuvo el micrófono por un momento, luego se desplomó.

Madison Lattin, de 21 años, estaba a unas pocas docenas de pies a la izquierda de Kirk cuando el disparo resonó. Lattin, quien durante mucho tiempo había admirado a Kirk, vio su cuerpo sacudirse y vio la sangre.

Y hizo clic en su cabeza: “Eso fue un disparo. ¿Ahora qué?”

¡No! ¡Charlie!”, gritó un miembro de la audiencia.

¡Vete! ¡Corre! ¡Vete!”, gritó otro.

La multitud huyó de la plaza en múltiples direcciones, algunos resbalando y cayendo o saltando sobre los bancos mientras lo hacían.

Cari Bartholomew, directora estatal de Utah Moms for America, dijo que había sacado a su hijo de 17 años de la escuela para que pudiera asistir al evento de Kirk. Se unieron otras mujeres del grupo y sus hijos. El hijo de Bartholomew estaba en la fila esperando para hacer una pregunta cuando Kirk fue baleado. Se produjo el caos y no pudo encontrarlo mientras la gente se agachaba para cubrirse y comenzaba a correr. Más tarde se enteró de que su hijo estaba ileso.

“Todos nosotros, estábamos tratando de agarrar a los niños pequeños y acercarlos lo más posible a nosotros”, dijo.

Ryan DeVries, un joven de 25 años que trabaja en administración de propiedades y es voluntario como socorrista, dijo que estaba sorprendido por la falta de presencia de seguridad en el evento; dejó su arma de fuego en su automóvil ya que anticipó tener que caminar a través de detectores de metales.

Se estaba abriendo paso a través de la multitud apretada para hacerle una pregunta a Kirk cuando escuchó algo similar a un fuego artificial “reventando”. Al mirar al escenario después de que se disparó el tiro, DeVries vio la cabeza de Kirk desplomada.

Una estampida llena de terror y pánico pronto estalló, dijo DeVries. Algunos asistentes corrieron a un edificio cercano y corrieron a través de una fuente de agua para escapar, dijo. Otros se agacharon y se escondieron.

“La gente definitivamente temía por sus vidas. Pude verlo en sus ojos. Pude escucharlo en sus voces. La gente estaba llorando. La gente estaba gritando”, dijo DeVries.

Después de que el pánico disminuyó, Erynn Lammi, una estudiante de 35 años que escuchó el disparo, vio AirPods, teléfonos, llaves y basura esparcidos por el patio. Cuando regresó a casa, dijo, lloró a mares, sintiendo por la esposa e hijos de Kirk mientras recordaba la pérdida de su propio padre cuando tenía 13 años.

“Impotencia”, dijo Lammi.

El tiroteo provocó la condena de todo el espectro político como un ejemplo de la creciente amenaza de violencia política en Estados Unidos, incluido el asesinato de una legisladora estatal demócrata de Minnesota y su esposo en junio y el tiroteo fatal de dos empleados de la embajada israelí en Washington en mayo. El presidente Donald Trump recibió un disparo en la oreja en la campaña electoral en el oeste de Pensilvania el año pasado.

“Hoy, un joven fue asesinado a sangre fría mientras expresaba sus opiniones políticas”, dijo el ex presidente George W. Bush. “Sucedió en un campus universitario, donde el intercambio abierto de ideas opuestas debería ser sacrosanto. La violencia y el vitriolo deben ser eliminados de la plaza pública”.

El ex presidente demócrata Joe Biden publicó sus condolencias en X. “No hay lugar en nuestro país para este tipo de violencia. Debe terminar ahora”, escribió. “Jill y yo estamos orando por la familia y los seres queridos de Charlie Kirk”.

A última hora del miércoles por la noche, el tirador seguía prófugo. Los helicópteros de la policía todavía sobrevolaban Orem al principio de la noche, y los bloqueos de carreteras causaron congestión en las calles que rodean el campus. Oficiales armados caminaban en pequeños grupos.

Justo fuera del campus, un hombre estaba parado en una esquina de la calle sosteniendo un letrero que decía “R.I.P. Charlie”. Un desfile de camiones atravesó la ciudad ondeando banderas estadounidenses en su honor.