FBI difunde fotos de persona de interés en asesinato de Charlie Kirk: pide al público información

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) publicó dos imágenes de la persona y pidieron información para ayudar a resolver el tiroteo de Charlie Kirk, un activista conservador y aliado cercano del presidente Donald Trump que desempeñó un papel influyente en la movilización de los jóvenes votantes republicanos.

Se cree que el sospechoso no identificado saltó de un tejado y huyó a un barrio después de disparar un tiro, según informaron las autoridades el jueves. Se recuperó un rifle de alta potencia y cerrojo que se cree que se utilizó en el ataque, y se están revisando las grabaciones de vídeo de la persona que se cree responsable.

El asesinato de Kirk renueva la atención sobre la escalada de amenazas de violencia política en Estados Unidos que atraviesa todo el espectro ideológico. Su asesinato está suscitando la condena de ambos partidos, pero parece difícil llegar a un acuerdo nacional sobre las formas de evitar que las reivindicaciones políticas se manifiesten en forma de violencia mortal.

Persona de interés en el caso por el asesinato de Charlie Kirk. (FBI)

Aquí un resumen de las últimas noticias:

El FBI ha publicado fotos de una “persona de interés”

La agencia ha publicado dos fotos de una “persona de interés” en relación con el tiroteo de Charlie Kirk, mientras los investigadores piden información al público. Las fotos muestran a una persona con gorra, gafas de sol y una camisa negra de manga larga.

Se examinan el rifle y las municiones en busca de pistas

Las fuerzas del orden recuperaron un rifle Mauser calibre .30 de cerrojo oculto en una toalla en una zona boscosa cerca del campus universitario, junto a lo que sospechan que fue el camino que siguió el tirador al huir del lugar, según la información que circula entre las fuerzas del orden y que se ha compartido con The Associated Press.

Además del cartucho usado recuperado en la recámara, había otras tres balas cargadas en el cargador. Las fuerzas del orden están analizando ahora el arma y las municiones en un laboratorio federal en busca de pistas que puedan ayudar a identificar al tirador o su motivo.

Las aulas del campus de Utah muestran cómo se prepararon los estudiantes para un tirador

Algunos asistentes que huyeron tras el disparo se precipitaron a dos aulas llenas de estudiantes, donde la tabla periódica adornaba la pared y las fórmulas estaban escritas en azul en la pizarra. Sacaron las mesas del centro de la sala para bloquear la puerta, apilándolas unas encima de otras. Otras fueron colocadas de lado en una esquina como última defensa.

Desesperado, alguien agarró un sacapuntas eléctrico y enrolló el cable alrededor del pomo de la puerta, y luego ató el sacapuntas a la pata de una silla.

El jueves por la mañana, las aulas estaban en silencio y desordenadas. Las mochilas y los cuadernos estaban sobre los pupitres, algunos con notas garabateadas sobre la fuerza electromotriz con bolígrafo verde y rotulador rosa.

En imágenes: así fue la escena del tiroteo contra Charlie Kirk. El joven activista de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue baleado en un encuentro público frente a 2,000 personas en una universidad de Estados Unidos.

Trump hablará con la familia de Kirk el jueves por la tarde

El presidente dijo que tiene previsto hablar con la familia de Kirk el jueves por la tarde, y el vicepresidente JD Vance viajará a Utah el jueves para reunirse con la familia de Kirk en persona.

“Hay una persecución virtual ahí fuera. Así que ya veremos qué pasa”, dijo Trump en un breve intercambio con los periodistas poco después de asistir a la ceremonia conmemorativa del 11-S en el Pentágono. “Esperamos atraparlos”.

Scott Walker afirma que la Young America’s Foundation no dejará de celebrar eventos

El exgobernador de Wisconsin, ahora presidente de la fundación, dijo que su grupo seguirá celebrando eventos en campus universitarios para atraer a los jóvenes al Partido Republicano. Sin embargo, cancelaron un evento previsto para el jueves por la noche en Santa Bárbara en el que participaría el comentarista conservador Ben Shapiro por respeto a Kirk y su familia, dijo Walker.

“Revisaremos nuestras medidas de seguridad para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, ponentes y personal”, afirmó Walker en un comunicado publicado en la página web del grupo. “Probablemente esto significará que cambiaremos los lugares y las medidas de seguridad de muchos de nuestros eventos. Pero no nos detendremos. Hacerlo significaría que el malvado asesino que hizo esto gana. No debe ganar. La mejor manera de honrar la vida de Charlie es continuar su trabajo”.

El gobernador Ron DeSantis

El republicano de Florida honró a Kirk y pidió una participación política no violenta al conmemorar los 24 años desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en un acto celebrado el jueves en Palm Harbor.

“La viabilidad de una república depende realmente de nuestra capacidad para librar esas batallas en el ámbito adecuado, que conduce a la votación y al debate”, dijo DeSantis. “Desde luego, no se trata de matar a alguien para silenciarlo”.

Los estudiantes de la Universidad Atlántica de Florida en Boca Ratón tienen previsto reunirse el jueves por la tarde para honrar a Kirk, celebrando un servicio conmemorativo y una vigilia de oración en el centro de estudiantes del campus del condado de Palm Beach. “Que descanse en paz”, publicó la sección de Turning Point USA de la FAU en su cuenta de Instagram. “Habrá seguridad presente”.

El senador de Utah Mike Lee afirma que la muerte de Kirk “le afecta profundamente”

El republicano afirmó que la muerte de su amigo “le afecta especialmente”. Lee afirmó que hablaba con su compañero conservador “con mucha frecuencia, a veces varias veces al día”.

Su último intercambio de mensajes de texto tuvo lugar poco antes de la muerte de Kirk, según declaró Lee en una audiencia celebrada el jueves por la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado. Lee es el presidente de dicha comisión.

Lee afirmó que el tiroteo “me afecta especialmente” porque la Universidad de Utah Valley se encuentra a pocos kilómetros del lugar donde creció y cerca de donde vive ahora. Ha asistido a eventos allí desde que era adolescente.

“Y este es un lugar seguro. No es el tipo de lugar donde uno espera que suceda algo así. Es realmente trágico”.

Instante en que le disparan a comentarista Charlie Kirk, aliado de Donald Tump El influyente activista de derecha fue impactado en el cuello durante un evento en la Utah Valley University.

Llevar abiertamente un arma larga puede ser legal en los campus universitarios de Utah

Utah es uno de los 14 estados que permiten cierto nivel de porte oculto de armas de fuego en los campus de las universidades públicas. Los otros 13 son Arkansas, Georgia, Idaho, Kansas, Minnesota, Misisipi, Montana, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming. Los 36 estados restantes permiten a las universidades mantener las armas de fuego ocultas fuera del campus, según la organización contra la violencia Everytown for Gun Safety.

En mayo, tras la intervención de la legislatura de Utah, entró en vigor una ley que permite a cualquier persona mayor de 18 años con un permiso válido de Utah para portar armas ocultas llevar un arma en el campus, incluso de forma “abierta”. Antes de la aprobación y la firma de la H.B. 128, el arma de fuego tenía que estar oculta.

Estados Unidos advierte a los solicitantes de visados

El Departamento de Estado advierte a los solicitantes y titulares de visados extranjeros que se les podría denegar el visado para Estados Unidos o ser deportados si alaban o se burlan del asesinato de Kirk.

En una publicación inusual en X, el subsecretario de Estado Christopher Landau dijo que personalmente le repugnan algunas publicaciones que ha visto y que se ha ordenado a los funcionarios consulares “tomar las medidas adecuadas”.

“A la luz del horrible asesinato ayer de una figura política destacada, quiero subrayar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son visitantes bienvenidos en nuestro país”, dijo Landau. Pidió a los usuarios de las redes sociales que le enviaran copia de cualquier publicación que vieran que pudiera ser relevante.

A principios de este año, Landau anunció que había revocado los visados del artista británico de punk-rap Bob Vylan y su equipo después de que incitaran a la multitud a corear “muerte” al ejército israelí.

Chuck Schumer califica la violencia política como “enemiga de la democracia”

El líder demócrata del Senado pidió la condena de la violencia política tras el “atroz asesinato” de Kirk.

También pidió en el Senado oraciones por la familia de Kirk.

“No se debe señalar a nadie, porque se trata de un ataque a nuestra propia democracia”, afirmó Schumer.

Schumer calificó el ataque a Kirk de “atroz, cobarde y repugnante” y también condenó el tiroteo de 2017 que hirió al actual líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, y los “asesinatos por motivos políticos” de la representante estatal de Minnesota Melissa Hortman y su marido este año.

Schumer también mencionó un tiroteo en un instituto de las afueras de Denver el miércoles, en el que, según se informa, dos estudiantes resultaron heridos.

Los investigadores analizan una huella palmar y otras pruebas

Los investigadores confían en encontrar al autor de los disparos, según declaró el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason.

Ahora tienen imágenes del sospechoso y están analizando una huella palmar y una huella de zapato encontradas cerca del lugar de los hechos, afirmó.

Las autoridades no tienen previsto publicar las imágenes del sospechoso a menos que necesiten la ayuda del público, dijo Mason.

Otras dos personas inicialmente detenidas resultaron no estar involucradas y fueron puestas en libertad. Desgraciadamente, han recibido amenazas de muerte, dijo Mason: “No se lo merecen”.

Escenas matutinas tras el asesinato de Kirk

El jueves por la mañana, la carpa bajo la que Kirk fue asesinado se encontraba desordenada a la luz de la mañana, aún con las palabras “PROVE ME WRONG” (Demuéstrame que me equivoco), un eslogan comúnmente utilizado en los eventos de Kirk.

Más allá, los asientos del anfiteatro estaban llenos de bolsas y pertenencias que los asistentes habían dejado en su precipitada huida.

Los investigadores revisaron la escena, tomando fotos y llevando cajas mientras se agachaban para pasar por debajo de la cinta policial.

Las personas que llamaron al 911 describen al posible sospechoso tras el tiroteo de Kirk.

Un lote de llamadas al 911 publicado el jueves por el Departamento de Seguridad Pública del condado de Utah a través de Broadcastify incluye a personas que describen haber visto a una persona en el campus vestida con “vaqueros, camisa negra, máscara negra” y llevando un “rifle largo”.

Otra persona menciona un chaleco negro.

Durante una rueda de prensa celebrada el jueves, las fuerzas del orden afirmaron que habían obtenido imágenes de vídeo del presunto tirador y que habían recuperado un rifle de alta potencia con cerrojo en la zona boscosa a la que huyó el sospechoso.

Las autoridades también afirmaron que el tirador “parecía tener edad universitaria” y “se mezclaba” con los estudiantes del campus.

Pete Hegseth rinde homenaje a Kirk en la conmemoración del 11-S

El jefe del Pentágono, que habló antes que Trump en la ceremonia del jueves en el Pentágono, recordó al activista conservador como un “patriota estadounidense”.

“Charlie, te queremos”, dijo Hegseth. “Sabes que has escuchado las palabras del Señor. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Con el corazón lleno y la mirada clara, como los del 11-S, nunca te olvidaremos”.

Los líderes demócratas del Congreso piden unidad tras el tiroteo a Kirk

El jueves, en el Capitolio de Estados Unidos, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que “todos los estadounidenses deben unirse y sentir y llorar lo que ha ocurrido”.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo que este era un momento para que los estadounidenses se unieran “no como demócratas o republicanos, como negros o blancos o latinos o asiáticos, sino como estadounidenses. Tenemos que unirnos como estadounidenses”.

Los líderes hablaron con los periodistas tras una reunión legislativa demócrata bicameral.

La ceremonia del Pentágono se trasladó al interior de sus muros

La ceremonia conmemorativa del 11-S del Pentágono, que tradicionalmente se celebraba cerca del monumento conmemorativo del edificio, fuera de sus muros, se trasladó al patio interior a última hora del miércoles por la noche.

Los funcionarios de Defensa reconocieron el cambio en el evento en el que participó Trump, pero remitieron las preguntas a la Casa Blanca.

Esto ocurrió horas después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk en un evento al aire libre en una universidad de Utah. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Trump dice que otorgará a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad

Durante sus declaraciones en el Pentágono, Trump dijo que otorgaría a Kirk el honor póstumamente en una fecha posterior.

La Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta distinción civil de Estados Unidos, es otorgada por los presidentes a personas que han realizado contribuciones significativas en diversos ámbitos, como la cultura y el servicio público.

En su primer mandato, Trump concedió este honor a varias personas, entre ellas al polémico comentarista conservador Rush Limbaugh.

El presidente de la Cámara de Representantes, Johnson, afirma que se está revisando la seguridad del Congreso

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmó el jueves que la seguridad es “una gran preocupación” para los miembros del Congreso y que se está llevando a cabo “una revisión muy exhaustiva”.

Sin embargo, Johnson declaró a los periodistas en el Capitolio de los Estados Unidos que había visto estimaciones de seguridad que ascendían a miles de millones de dólares para los 435 miembros de la Cámara, lo que, según él, “no es posible”.

Sí mencionó un programa piloto mediante el cual se puede reembolsar a los miembros el coste de contratar seguridad privada cuando están de viaje o en sus distritos.

“Alguien que defiende el lado opuesto de una cuestión no es tu enemigo, es tu compatriota”, dijo Johnson, en un llamamiento a la civilidad. “Todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo que debemos vernos unos a otros de esa manera y no como enemigos”.

El FBI califica el tiroteo a Kirk como “acto selectivo”

Se cree que la persona que disparó mortalmente a Kirk lo tenía como objetivo en un acto celebrado en el campus de una universidad de Utah, según Robert Bohls, agente especial del FBI al mando de la oficina de Salt Lake City.

El tirador sigue en libertad y no está claro hasta dónde ha podido llegar el sospechoso, pero se ha acordonado el bosque cercano, según las autoridades.

Las autoridades afirman que el sospechoso del asesinato de Kirk “parece ser un universitario”

Las fuerzas del orden han declarado que el sospechoso que buscan “parece ser un universitario” y que “se mezclaba” con los estudiantes del campus universitario.

Las autoridades han pedido a la ciudadanía que comparta cualquier vídeo o imagen que pueda ayudar a identificar a la persona. Las autoridades han afirmado que disponen de imágenes de vídeo del presunto tirador, pero no han confirmado que estas incluyan imágenes de su rostro.

Las autoridades afirman que se ha recuperado el arma homicida.

Se encontró un rifle de alta potencia con cerrojo en una zona boscosa a la que huyó el tirador, según ha declarado el agente especial del FBI Robert Bohls.

Las autoridades afirman que el presunto tirador de Kirk llegó al campus justo antes del mediodía.

El comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, dijo que las autoridades rastrearon los movimientos del presunto tirador después de que este saltara desde un edificio, se moviera por las escaleras y, finalmente, huyera del campus hacia un barrio.

“Tenemos un buen vídeo de este individuo”, dijo Mason.

Kirk deja un legado.

El activista de 31 años personificaba el conservadurismo combativo y populista que se ha apoderado del Partido Republicano en la era de Trump.

Kirk, un conservador cristiano sin complejos que a menudo hacía declaraciones provocativas sobre género, raza y política, fundó su organización, Turning Point USA, en 2012, dirigida a los jóvenes y aventurándose en campus universitarios de tendencia liberal donde muchos activistas republicanos se mostraban nerviosos por pisar.

En busca del tirador

Las autoridades federales, estatales y locales siguen buscando al tirador, cuya identidad se desconoce, y trabajando en lo que denominan “múltiples escenas del crimen activas”. El miércoles se detuvo a dos personas, pero no se determinó que ninguna de ellas estuviera relacionada con el tiroteo y ambas fueron puestas en libertad, según informaron las autoridades de seguridad pública de Utah. Las autoridades no identificaron de inmediato el motivo.

El Departamento de Seguridad Pública de Utah dice que su comisionado, así como el agente especial del FBI a cargo, hablarán con los periodistas a las 9 a. m. ET en el campus de la Universidad del Valle de Utah en Orem. La conferencia de prensa se transmitirá en la página de Instagram del departamento.

Trump declara a Kirk “mártir”

En un mensaje de vídeo desde el Despacho Oval el miércoles por la noche, Trump calificó a Kirk de “mártir de la verdad y la libertad” y condenó la “demonización” de los oponentes políticos en Estados Unidos, al tiempo que afirmaba que la retórica de la “izquierda radical” era “directamente responsable” del asesinato de Kirk. El asesinato provocó la condena de ambos partidos.

El asesinato ha suscitado la condena bipartidista, pero parece difícil llegar a un acuerdo nacional sobre las formas de evitar que las reivindicaciones políticas se manifiesten en forma de violencia mortal.

Se espera que Vance se reúna con la familia de Kirk en Salt Lake City

El vicepresidente JD Vance y su esposa, Usha, tienen previsto visitar a la familia de Kirk el jueves en Salt Lake City.