11 de septiembre de 2025
83°bruma
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

MSNBC despide al analista Matthew Dowd tras comentarios sobre muerte de Charlie Kirk

El veterano analista dijo que el asesinato podría haber estado motivado por su discurso político polarizante

11 de septiembre de 2025 - 5:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“Los pensamientos de odio conducen a palabras de odio, que a su vez conducen a acciones de odio (...) No puedes quedarte con este tipo de pensamientos horribles que tienes y luego decir estas palabras horribles y no esperar que ocurran acciones horribles”, dijo Matthew Dowd durante la transmisión de Katy Tur Reports. (Danny Johnston)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles— La cadena MSNBC ha despedido al analista político Matthew Dowd tras unos comentarios en los que sugería que el asesinato del activista conservador Charlie Kirk podría haber estado motivado por su discurso político polarizante, según informó este jueves el medio estadounidense Deadline.

RELACIONADAS

“Los pensamientos de odio conducen a palabras de odio, que a su vez conducen a acciones de odio (...) No puedes quedarte con este tipo de pensamientos horribles que tienes y luego decir estas palabras horribles y no esperar que ocurran acciones horribles”, dijo Dowd durante la transmisión de Katy Tur Reports.

Kirk, de 31 años, era conocido por sus posicionamientos de ultraderecha, en contra de políticas progresistas en temas como inmigración, derechos LGBTQ+, justicia racial y control de armas.

Charlie Kirk nació en octubre de 1993 en Illinois y es padre de dos hijos.Fue un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil conservadora. Esta imagen fue tomada minutos antes del incidente. El activista se encontraba sentado debajo de una carpa.
1 / 8 | ¿Quién era Charlie Kirk, el aliado de Trump que fue tiroteado en Utah?. Charlie Kirk nació en octubre de 1993 en Illinois y es padre de dos hijos. - Alex Brandon

Poco después de sus declaraciones, Dowd se disculpó por “el tono” y las “palabras” que dijo en el programa a través de la red social Bluesky.

“En una aparición anterior en MSNBC, me hicieron una pregunta sobre el entorno en el que nos encontramos. Pido disculpas por mi tono y mis palabras. Quiero dejar claro que en ningún momento fue mi intención culpar a Kirk por este horrible ataque. Unámonos todos para condenar cualquier tipo de violencia”, escribió Dowd.

La presidenta de MSNBC, Rebecca Kutler, también emitió disculpas por las declaraciones de Dowd: “Durante nuestra cobertura de última hora sobre el tiroteo de Charlie Kirk, Matthew Dowd hizo comentarios inapropiados, insensibles e inaceptables. Nos disculpamos por sus declaraciones, al igual que él. No hay lugar para la violencia en Estados Unidos, ni política ni de ningún otro tipo”.

Kirk falleció el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU) en la localidad de Orem.

Las autoridades están investigando el asesinato y el FBI anunció este jueves que ofrecerá hasta $100,000 a quien entregue información veraz que conduzca a la captura del sospechoso, de quien se han difundido imágenes a través de redes sociales.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
