Último rehén estadounidense vivo en Gaza será liberado, dice Hamás

Dos funcionarios de Hamás dijeron a The Associated Press que esperan la liberación en las próximas 48 horas.

Los padres de Alexander no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, y no hubo respuesta inmediata de la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

“Cada vez que dicen el nombre de Edan, es como si no lo hubieran olvidado. No olvidaron que es estadounidense, y están trabajando en ello”, manifestó la madre de Edan, Yael Alexander, a The Associated Press en febrero.