Un autobús nocturno del principal destino turístico de Camboya se precipita por un puente y mata a 13 pasajeros

Phnom Penh, Camboya - Un autobús de pasajeros en Camboya se estrelló desde un puente en un río el jueves, matando al menos a 13 pasajeros e hiriendo a otras dos docenas, dijo la policía.

El autobús viajaba de Siem Reap, donde se encuentra el legendario complejo de templos Angkor Wat, a la capital, Phnom Penh, cuando se estrelló antes del amanecer en la provincia central de Kampong Thom, según dijo por teléfono a The Associated Press el subjefe de policía de la zona, Siv Sovanna.

Todos los que viajaban en el autobús eran ciudadanos camboyanos, dijo.

Una investigación preliminar sugirió que el conductor había estado somnoliento después de su salida nocturna de Siem Reap, para lo que normalmente es un viaje de unas 5 horas y media, dijo Siv Sovanna. No dijo si el conductor estaba entre los muertos.

Se cree que subieron al autobús unos 40 pasajeros, y los equipos de rescate seguían buscando el jueves más víctimas.

Los cuerpos de los fallecidos se mantendrán en un hospital cercano al lugar del accidente hasta que puedan ser recogidos por sus familiares, dijo Siv Sovanna.

Los accidentes de tráfico en Camboya se cobraron la vida de 1,509 personas en 2024, mientras que en los nueve primeros meses de 2025 fallecieron 1,062 personas en el país, según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

