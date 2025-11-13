Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
13 de noviembre de 2025
75°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Un camión atropella a peatones en un mercado de Corea del Sur y causa 2 muertos y 18 heridos

Nueve de los heridos sufrieron heridas graves, informó el gobierno municipal de Bucheon

13 de noviembre de 2025 - 6:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Foto del camión que impactó a varias personas en un mercado al aire libre. (Lim Soon-suck)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Seúl, Corea del Sur - Un camión arrolló a los peatones en un mercado al aire libre en Corea del Sur, matando a dos personas e hiriendo a 18 el jueves, dijeron las autoridades.

RELACIONADAS

Las dos personas fueron declaradas muertas en un hospital tras el incidente ocurrido poco antes de las 11 de la mañana en la ciudad de Bucheon, cerca de la capital, Seúl.

Nueve de los 18 heridos sufrieron heridas graves, informó el gobierno municipal de Bucheon, que señaló que no estaba claro si alguna de las heridas ponía en peligro la vida.

La policía está interrogando al camionero no identificado, de unos 60 años, que no estaba bajo los efectos del alcohol ni de las drogas, dijo Son Byeong-sam, funcionario de la policía de Bucheon.

Park Geum-cheon, funcionario de la estación de bomberos de Bucheon, dijo que los testigos dijeron a los investigadores que el vehículo dio marcha atrás unos 28 metros antes de avanzar 150 metros, atropellando a los peatones en el camino.

El conductor afirmó que su vehículo había funcionado mal y que los funcionarios estaban revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad, dijo.

Las fotos del lugar de los hechos mostraban el camión empotrado contra el escaparate de una tienda en medio de un revoltijo de escombros, como cajas volcadas, ropa y carteles rotos. La parte delantera izquierda del camión estaba destrozada y las ventanillas rotas. Más tarde, los agentes retiraron el vehículo del lugar para investigar el accidente.

Bucheon apoyará la restauración de las instalaciones dañadas, dijo el alcalde Cho Yong-eek en un comunicado, añadiendo que la ciudad también llevará a cabo inspecciones de seguridad y proporcionará apoyo psicológico a los comerciantes y otras personas que presenciaron el accidente.

La oficina de Cho no disponía inmediatamente de una estimación de los daños materiales, incluido el número de comercios afectados.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsCorea del Sur
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 13 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: