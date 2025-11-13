Un camión atropella a peatones en un mercado de Corea del Sur y causa 2 muertos y 18 heridos

Seúl, Corea del Sur - Un camión arrolló a los peatones en un mercado al aire libre en Corea del Sur, matando a dos personas e hiriendo a 18 el jueves, dijeron las autoridades.

Las dos personas fueron declaradas muertas en un hospital tras el incidente ocurrido poco antes de las 11 de la mañana en la ciudad de Bucheon, cerca de la capital, Seúl.

Nueve de los 18 heridos sufrieron heridas graves, informó el gobierno municipal de Bucheon, que señaló que no estaba claro si alguna de las heridas ponía en peligro la vida.

La policía está interrogando al camionero no identificado, de unos 60 años, que no estaba bajo los efectos del alcohol ni de las drogas, dijo Son Byeong-sam, funcionario de la policía de Bucheon.

Park Geum-cheon, funcionario de la estación de bomberos de Bucheon, dijo que los testigos dijeron a los investigadores que el vehículo dio marcha atrás unos 28 metros antes de avanzar 150 metros, atropellando a los peatones en el camino.

El conductor afirmó que su vehículo había funcionado mal y que los funcionarios estaban revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad, dijo.

Las fotos del lugar de los hechos mostraban el camión empotrado contra el escaparate de una tienda en medio de un revoltijo de escombros, como cajas volcadas, ropa y carteles rotos. La parte delantera izquierda del camión estaba destrozada y las ventanillas rotas. Más tarde, los agentes retiraron el vehículo del lugar para investigar el accidente.

Bucheon apoyará la restauración de las instalaciones dañadas, dijo el alcalde Cho Yong-eek en un comunicado, añadiendo que la ciudad también llevará a cabo inspecciones de seguridad y proporcionará apoyo psicológico a los comerciantes y otras personas que presenciaron el accidente.

La oficina de Cho no disponía inmediatamente de una estimación de los daños materiales, incluido el número de comercios afectados.

