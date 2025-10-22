Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
22 de octubre de 2025
79°nubes rotas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Un cubano deportado por Estados Unidos a África está en huelga de hambre en prisión, según su abogada

Roberto Mosquera del Peral fue deportado a Eswatini como parte del programa de la administración de Donald Trump

22 de octubre de 2025 - 7:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mosquera estaba entre un grupo de cinco hombres de Cuba, Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen deportados a Esuatini.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Ciudad del Cabo, Sudáfrica - Un hombre cubano deportado por Estados Unidos a la nación africana de Esuatini está en huelga de hambre en una prisión de máxima seguridad, donde lleva retenido más de tres meses sin cargos ni acceso a asesoría legal dentro del programa de tercer país del gobierno de Donald Trump, según dijo el miércoles su abogada con sede en Estados Unidos.

RELACIONADAS

Roberto Mosquera del Peral fue uno de los cinco hombres enviados al pequeño reino en el sur de África a mediados de julio como parte del programa de deportación de Estados Unidos a África, que ha sido criticado por grupos de derechos y abogados, quienes dicen que a los deportados se les niega el debido proceso y se les expone a abusos de derechos.

La abogada de Mosquera, Alma David, dijo en un comunicado enviado a The Associated Press que llevaba una semana en huelga de hambre y había serias preocupaciones sobre su salud.

“Mi cliente está detenido de forma arbitra, y ahora su vida está en peligro”, afirmó David. “Insto a los Servicios Correccionales de Esuatini a proporcionar a la familia del señor Mosquera y a mí una actualización inmediata sobre su estado y a asegurar que esté recibiendo atención médica adecuada. Exijo que se le permita al señor Mosquera reunirse con su abogado en Esuatini”.

Mosquera estaba entre un grupo de cinco hombres de Cuba, Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen deportados a Esuatini, una monarquía absolutista gobernada por un rey acusado de reprimir los derechos humanos. El hombre jamaicano fue repatriado a su país de origen el mes pasado, pero a los demás se les ha mantenido en la prisión durante más de tres meses mientras un abogado con sede en Esuatini ha iniciado un caso contra el gobierno exigiendo que se les dé acceso a asesoría legal.

Grupos cívicos en Esuatini también han llevado a las autoridades a los tribunales para impugnar la legalidad de mantener a ciudadanos extranjeros en prisión sin cargos. Esuatini dijo que los hombres serán repatriados, pero no ha dado un plazo para otras repatriaciones.

Las autoridades estadounidenses dijeron que quieren deportar a Kilmar Ábrego García a Esuatini bajo el mismo programa.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que los hombres enviados a Esuatini eran criminales condenados por delitos graves, incluidos asesinato y violación, y estaban en Estados Unidos ilegalmente. Dijo que Mosquera había sido condenado por asesinato y otros cargos y era miembro de una pandilla.

Los abogados de los hombres dijeron que todos habían cumplido sus sentencias penales en Estados Unidos, pero ahora están siendo retenidos ilegalmente en Esuatini, donde no han sido acusados de ningún delito.

Seguridad Nacional ha presentado el programa de deportación a terceros países como un medio para remover “extranjeros ilegales” del suelo estadounidense como parte de la represión migratoria del presidente Trump, diciendo que tienen la opción de autodeportarse o ser enviados a un país como Esuatini.

Agentes del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza escoltan a personas indocumentadas a bordo de un avión en el Aeropuerto Internacional de Tucson en Arizona. En solo su primera semana en el cargo, el gobierno de Donald Trump ha detenido la llegada de refugiados, acelerado las deportaciones, enviado tropas militares a la frontera sur, eliminado reglas de larga data que restringían la aplicación de la ley de inmigración cerca de escuelas, iglesias y hospitales, intentado terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, y ordenado a los fiscales federales investigar a funcionarios estatales o locales que creen que están interfiriendo con sus medidas en contra de la inmigración ilegal.A medida que el presidente endurece las políticas de inmigración de Estados Unidos, legisladores en estados liderados por demócratas están proponiendo nuevas medidas que podrían erigir obstáculos legales para los funcionarios federales de inmigración y ayudar a los migrantes sin estatus legal a evitar la deportación.Mientras tanto, los demócratas en estados como Connecticut, Hawái, Massachusetts, Nuevo México, Oregon y Washington están respaldando medidas para expandir la atención médica y la educación superior para migrantes, restringir la posibilidad de que los caseros pregunten por el estatus migratorio o bloquear los acuerdos gubernamentales para abrir nuevos centros de detención de migrantes.
1 / 5 | Así las autoridades federales llevan a cabo las deportaciones de inmigrantes. Agentes del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza escoltan a personas indocumentadas a bordo de un avión en el Aeropuerto Internacional de Tucson en Arizona. En solo su primera semana en el cargo, el gobierno de Donald Trump ha detenido la llegada de refugiados, acelerado las deportaciones, enviado tropas militares a la frontera sur, eliminado reglas de larga data que restringían la aplicación de la ley de inmigración cerca de escuelas, iglesias y hospitales, intentado terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, y ordenado a los fiscales federales investigar a funcionarios estatales o locales que creen que están interfiriendo con sus medidas en contra de la inmigración ilegal. - Senior Airman Devlin Bishop

El gobierno de Trump ha enviado deportados a al menos otras tres naciones africanas desde julio bajo acuerdos en gran parte secretos: Sudán del Sur, Ruanda y Ghana. También tiene un acuerdo de deportación con Uganda, aunque no se han anunciado deportaciones allí.

El grupo internacional de derechos Human Rights Watch dijo que ha visto documentos que muestran que Estados Unidos está pagando a naciones africanas millones de dólares para aceptar deportados. Dijo que Estados Unidos acordó pagar a Esuatini 5.1 millones de dólares para aceptar hasta 160 deportados y a Ruanda 7.5 millones de dólares para aceptar hasta 250 deportados.

Otros diez deportados fueron enviados a Esuatini este mes y se cree que están detenidos en la misma prisión del Complejo Correccional de Matsapha, fuera de la capital administrativa, Mbabane. Los abogados dijeron que esos hombres son de Vietnam, Camboya, Filipinas, Cuba, Chad, Etiopía y Congo.

Los abogados dicen que a los cuatro hombres que llegaron a Esuatini en un vuelo de deportación en julio no se les ha permitido reunirse con un abogado de Esuatini que trabaja allí como su asesor legal, y las llamadas telefónicas a sus abogados con sede en Estados Unidos son monitoreadas por los guardias de la prisión. Han expresado preocupación porque saben poco sobre las condiciones en las que se encuentran sus clientes.

“Exijo que se le permita al señor Mosquera reunirse con su abogado en Esuatini”, dijo David en su declaración. “El hecho de que mi cliente se haya visto obligado a tomar una acción tan drástica resalta que él y los otros 13 hombres deben ser liberados de la prisión. Los gobiernos de Estados Unidos y Esuatini deben asumir la responsabilidad por las verdaderas consecuencias humanas de su acuerdo”.

Tags
Donald TrumpHomeland SecurityÁfricaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 22 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: