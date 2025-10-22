Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
22 de octubre de 2025
80°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hieren a sospechoso de embestir con su auto a agentes federales durante una parada de tránsito en Los Ángeles

El hombre había ingresado ilegalmente a Estados Unidos y previamente había escapado de la custodia

22 de octubre de 2025 - 9:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los agentes de inmigración dispararon “tiros defensivos” cuando el hombre al que intentaban arrestar embistió su vehículo contra una patrulla en un intento por evadir las autoridades tras una parada de tráfico rutinaria. (Steven Senne)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Oficiales federales dispararon a un hombre en el codo y un alguacil federal adjunto recibió un impacto de bala en la mano durante un operativo de inmigración en Los Ángeles el martes, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

RELACIONADAS

Los agentes de inmigración dispararon “tiros defensivos” cuando el hombre al que intentaban arrestar embistió su vehículo contra una patrulla en un intento por evadir las autoridades tras una parada de tráfico rutinaria, declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

El hombre había ingresado ilegalmente a Estados Unidos y previamente había escapado de la custodia, añadió. Se desconoce de inmediato cuándo ingresó a Estados Unidos o si fue detenido previamente.

Una bala impactó la mano de un alguacil federal adjunto. Ambos se encuentran hospitalizados en condición estable.

“Estas son las consecuencias de la conducta y la retórica de políticos y activistas que promueven el santuario y que instan a los inmigrantes indocumentados a resistirse al arresto”, declaró McLaughlin.

El portavoz de la oficina del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Tláloc Olvera, confirmó, por su parte, que uno de sus oficiales sufrió una lesión leve mientras colaboraba con las autoridades migratorias y se encontraba estable.

La policía de Los Ángeles señaló que se encontraban proporcionando control de tráfico y no participaron directamente en el operativo federal.

En lo que es el tercer día de protestas, manifestantes continúan sus enfrentamientos con las autoridades federales en la ciudad de Los Ángeles para evitar la detención de inmigrantes en la ciudad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).Miles de manifestantes tomaron las calles en respuesta al extraordinario despliegue de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump, bloqueando una de las principales autopistas y prendiendo fuego a vehículos autónomos mientras las fuerzas policiales intentaban controlar a la multitud con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas de aturdimiento.Gran parte del grupo luego se movilizó para bloquear el tráfico en la autopista 101 hasta que agentes de la Patrulla de Caminos de California se retiraron del lugar a última hora de la tarde.
1 / 9 | Arde Los Ángeles: así se vio el tercer día de protestas en defensa de los inmigrantes. En lo que es el tercer día de protestas, manifestantes continúan sus enfrentamientos con las autoridades federales en la ciudad de Los Ángeles para evitar la detención de inmigrantes en la ciudad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). - Eric Thayer

La oficina del concejal de la ciudad, Curren Price, indicó que el hombre baleado lleva décadas viviendo en la ciudad y es un miembro reconocido de la comunidad. El subjefe de gabinete de Price, José Ugarte, le otorgó un certificado de reconocimiento hace dos meses por su labor como periodista ciudadano en la comunidad, según informó su oficina.

El mes pasado, un oficial de ICE disparó mortalmente contra un sospechoso durante un operativo migratorio después de que el hombre se dirigiera con su auto hacia los oficiales y arrastrara a uno de ellos. Otros han muerto mientras huían de agentes federales de inmigración, incluyendo un hombre atropellado fatalmente en una autopista del sur de California en agosto.

El ICE registra los ataques contra sus oficiales y ha culpado a los activistas del aumento de los ataques, alegando que su retórica alienta a las personas que la agencia persigue a resistirse al arresto.

Según datos proporcionados por la agencia, se reportaron 172 agresiones entre el 21 de enero y el 1 de octubre de este año. Esto se compara con las 15 agresiones reportadas durante el mismo período del año pasado.

Los activistas migratorios culpan a las tácticas agresivas de los agentes federales de inmigración.

Tags
Breaking NewsLos ÁngelesDepartamento de Seguridad de Estados UnidosTiroteos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 21 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: