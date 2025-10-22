Hieren a sospechoso de embestir con su auto a agentes federales durante una parada de tránsito en Los Ángeles

Oficiales federales dispararon a un hombre en el codo y un alguacil federal adjunto recibió un impacto de bala en la mano durante un operativo de inmigración en Los Ángeles el martes, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los agentes de inmigración dispararon “tiros defensivos” cuando el hombre al que intentaban arrestar embistió su vehículo contra una patrulla en un intento por evadir las autoridades tras una parada de tráfico rutinaria, declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

El hombre había ingresado ilegalmente a Estados Unidos y previamente había escapado de la custodia, añadió. Se desconoce de inmediato cuándo ingresó a Estados Unidos o si fue detenido previamente.

Una bala impactó la mano de un alguacil federal adjunto. Ambos se encuentran hospitalizados en condición estable.

“Estas son las consecuencias de la conducta y la retórica de políticos y activistas que promueven el santuario y que instan a los inmigrantes indocumentados a resistirse al arresto”, declaró McLaughlin.

El portavoz de la oficina del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Tláloc Olvera, confirmó, por su parte, que uno de sus oficiales sufrió una lesión leve mientras colaboraba con las autoridades migratorias y se encontraba estable.

La policía de Los Ángeles señaló que se encontraban proporcionando control de tráfico y no participaron directamente en el operativo federal.

La oficina del concejal de la ciudad, Curren Price, indicó que el hombre baleado lleva décadas viviendo en la ciudad y es un miembro reconocido de la comunidad. El subjefe de gabinete de Price, José Ugarte, le otorgó un certificado de reconocimiento hace dos meses por su labor como periodista ciudadano en la comunidad, según informó su oficina.

El mes pasado, un oficial de ICE disparó mortalmente contra un sospechoso durante un operativo migratorio después de que el hombre se dirigiera con su auto hacia los oficiales y arrastrara a uno de ellos. Otros han muerto mientras huían de agentes federales de inmigración, incluyendo un hombre atropellado fatalmente en una autopista del sur de California en agosto.

El ICE registra los ataques contra sus oficiales y ha culpado a los activistas del aumento de los ataques, alegando que su retórica alienta a las personas que la agencia persigue a resistirse al arresto.

Según datos proporcionados por la agencia, se reportaron 172 agresiones entre el 21 de enero y el 1 de octubre de este año. Esto se compara con las 15 agresiones reportadas durante el mismo período del año pasado.