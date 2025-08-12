Un hombre enfrenta una multa de $110,000 por exceso de velocidad en Suiza

Ginebra — Un conductor fue registrado circulando a 27 kilómetros por hora (17 mph) por encima del límite de velocidad en una calle de la ciudad suiza de Lausana, y ahora se enfrenta a una multa de hasta 90,000 francos suizos (más de $110,000) como resultado. Pero puede permitírselo.

¿Por qué la asombrosa sanción? Porque el hombre, reincidente, es una de las personas más ricas de Suiza, y el cantón o región de Vaud impone multas basadas en factores como los ingresos, la fortuna o la situación financiera general de la familia.

Los suizos no están solos. Alemania, Francia, Austria y los países nórdicos imponen castigos basados en la riqueza de una persona. La reciente multa ni siquiera es un récord en Suiza. En 2010, un conductor millonario de Ferrari recibió una multa equivalente a unos $290,000 por exceso de velocidad en el cantón oriental de St. Gallen.

En aquel entonces, el grupo suizo de seguridad Road Cross dijo que los conductores ricos habían sido castigados levemente hasta que los votantes aprobaron una revisión del derecho penal tres años antes que permitía a los jueces imponer multas basadas en los ingresos y el patrimonio personal por delitos menores como exceso de velocidad y conducir ebrio.

PUBLICIDAD

Según las normas actuales, una persona indigente podría pasar una noche en la cárcel en lugar de pagar una multa, mientras que los más ricos del rico país alpino podrían tener que pagar decenas de miles.

Un tribunal del cantón suizo de Vaud dictaminó recientemente que el magnate debe pagar 10,000 francos suizos ($12,300) por adelantado y podría verse obligado a pagar el resto — 80,000 más — si es sorprendido por una infracción vial similar en los próximos tres años.

El periódico suizo “24 Heures” informó por primera vez sobre el caso y dijo que el hombre, que no fue identificado, era un ciudadano francés incluido por el semanario económico suizo Bilan entre las 300 personas más ricas de Suiza, con una fortuna de cientos de millones de dólares.

El diario informó que un radar policial automatizado fotografió al infractor conduciendo a 77 kilómetros por hora (48 mph) en una zona de 50 kph (31 mph) en una calle de Lausana. Un fiscal de cálculo rápido calculó la multa máxima a la que se enfrentaba el conductor según la ley, según el informe.

Vincent Derouand, portavoz de la fiscalía de Vaud, dijo que el acusado no impugnó la decisión, que fue dictada en junio por la infracción de hace casi un año, en agosto de 2024.

El código penal de Vaud establece una sanción económica máxima basada en la “situación personal y económica del infractor en el momento de la resolución”, teniendo en cuenta en particular cuestiones como los ingresos, el patrimonio, el estilo de vida y las necesidades económicas familiares.

PUBLICIDAD

El periódico informó que ya había sido sorprendido por una infracción de exceso de velocidad similar hace ocho años, y también pagó 10,000 francos suizos en sanción y se enfrentó a otros 60,000 si se producía otra infracción en los dos años siguientes.