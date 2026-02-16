Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Un hombre pide que se paralice la eutanasia de su hija en España

La joven, de 24 años, padece de paraplejia: este es su caso

16 de febrero de 2026 - 1:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bélgica es el único país que permite que menores de cualquier edad reciban asistencia para morir, dijo de Gutch. (Archivo/ GFR Media)
Bélgica es el único país que permite que menores de cualquier edad reciban asistencia para morir, dijo de Gutch. (Archivo/ GFR Media)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Barcelona - Un hombre ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) español que paralice de manera inmediata y cautelar la eutanasia de su hija, una joven de 24 años afectada por una paraplejia, hasta que se resuelva el recurso de amparo presentado en la corte de garantías.

RELACIONADAS

Esta nueva solicitud del padre, representado por un despacho de abogados católicos, llega después de que el Tribunal Supremo inadmitiera a finales de enero otro recurso contra la muerte asistida de la joven, que había autorizado anteriormente el Tribunal Superior de la región de Cataluña.

El TS rechazó estudiarlo por falta de interés casacional, es decir, porque pretendía que se analizara de nuevo las pruebas, algo que no es posible.

El asunto comenzó cuando el hombre recurrió en vía judicial una resolución de julio de 2024 de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña sobre la eutanasia que concedía la autorización para que la hija la recibiera.

El juzgado encargado decidió de inmediato la suspensión de la misma como medida cautelar. Poco después, rechazó la pretensión del padre al considerar que no estaba legitimado para recurrir, puesto que la hija era mayor de edad y no estaba incapacitada.

Además, concluyó que la mujer sí tenía capacidad plena para solicitar la eutanasia, se cumplían todos los requisitos para que se le concediera y se habían seguido todos los pasos para que el procedimiento tuviera todas las garantías legales.

El padre apeló entonces al Tribunal Superior de Cataluña, que sí que reconoció su legitimidad para recurrir, aunque rechazó el recurso porque de ninguna de las pruebas que aportó el padre se desprende la ausencia de capacidad de la hija para decidir por ella misma, sino todo lo contrario.

Para recurrir al Supremo, el padre argumentó que no había quedado acreditado que su hija sufra una enfermedad grave e incurable, o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante; y porque tampoco concurría conformidad libre, voluntaria y consciente de la paciente, al presentar antecedentes psiquiátricos graves.

La eutanasia es un derecho reconocido por ley desde 2021 en España, uno de los pocos países donde es legal.

Está regulada como ayuda médica gratuita para morir tras un procedimiento que pueden solicitar los mayores de edad que sufran “una enfermedad grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que afecte a la autonomía y que genere un “sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable”.

Tags
Breaking NewsEspañaEutanasia
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 16 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: