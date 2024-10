Canadá: Revisión de eutanasia halla casos de personas que temían quedarse sin hogar o vivían solas

El director forense de la provincia de Ontario emitió varios informes el miércoles —después de una investigación de The Associated Press, fundamentada en parte en datos proporcionados en uno de los documentos— en los que revisó las muertes por eutanasia de personas que no padecían enfermedades terminales. Los informes de la comisión de expertos se basan en un análisis de casos anónimos, elegidos por sus implicaciones para solicitudes futuras de eutanasia.