“Una gran pérdida”: campeón de trineo groenlandés teme por su modo de vida ante el cambio climático

Ilulissat, Groenlandia - Cuando crecía en un pueblo del norte de Groenlandia, los mejores amigos de Jørgen Kristensen eran los perros de trineo de su padrastro. La mayoría de sus compañeros de clase eran inuit de pelo oscuro; él era diferente. Cuando le acosaban en la escuela por su pelo rubio -herencia del padre danés que nunca conoció-, los perros acudían a él.

La primera vez que salió a pescar en el hielo con ellos fue a los 9 años. Ellos alimentaron el principio de una historia de amor que duró toda la vida y la carrera de Kristensen como cinco veces campeón groenlandés de trineos tirados por perros.

“Era una niña pequeña. Pero muchos años después, empecé a pensar por qué quiero tanto a los perros”, dijo Kristensen, de 62 años, a The Associated Press.

“Los perros fueron un gran apoyo”, dijo. “Me levantaban cuando estaba triste”.

Durante más de mil años, los perros han tirado de trineos a través del Ártico para los cazadores de focas y pescadores inuit. Pero este invierno, en la ciudad de Ilulissat, a unos 300 km al norte del Círculo Polar Ártico, eso no es posible.

En lugar de deslizarse sobre la nieve y el hielo, el trineo de Kristensen rebota sobre la tierra y las rocas. Señalando hacia las colinas, dijo que es la primera vez que recuerda que no haya nevado -ni hielo en la bahía- en enero.

El aumento de las temperaturas en Ilulissat está provocando el deshielo del permafrost, el hundimiento de los edificios y el agrietamiento de las tuberías, pero también tiene consecuencias que se propagan por el resto del mundo.

El cercano glaciar Sermeq Kujalleq es uno de los más rápidos y activos del planeta y, según la UNESCO, es el que más icebergs arroja al mar fuera de la Antártida. A medida que el clima se ha ido calentando, el glaciar ha retrocedido y ha desprendido trozos de hielo más rápido que nunca, lo que ha contribuido significativamente al aumento del nivel del mar desde Europa hasta las islas del Pacífico, según la NASA.

El deshielo podría revelar yacimientos sin explotar de minerales fundamentales. Muchos groenlandeses creen que esa es la razón por la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtió su isla en un punto caliente geopolítico con sus exigencias de poseerla y anteriores sugerencias de que Estados Unidos podría tomarla por la fuerza.

En la década de 1980, las temperaturas invernales en Ilulissat rondaban regularmente los -25 Celsius (-13 Fahrenheit) en invierno, según Kristensen.

Pero hoy en día, dice, hay muchos días en los que la temperatura es superior al punto de congelación; a veces puede llegar a los 10 Celsius (50 Fahrenheit).

Kristensen dijo que ahora tiene que recoger nieve para que los perros beban durante el viaje porque no hay en la ruta.

Aunque los groenlandeses siempre se han adaptado -y podrían fabricar trineos tirados por perros con ruedas en el futuro-, la pérdida del hielo les está afectando profundamente, afirma Kristensen, que ahora dirige su propia empresa para mostrar a los turistas su patria ártica.

“Si perdemos los trineos tirados por perros, perderemos gran parte de nuestra cultura. Eso me asusta”, declaró a AP, apretándose los labios y con lágrimas en los ojos.

El hielo marino está desapareciendo

En invierno, los cazadores deberían poder llevar a sus perros lejos en el hielo marino, dijo Kristensen a AP. Las capas de hielo actúan como “grandes puentes” que conectan a los groenlandeses con los cotos de caza, pero también con otras comunidades inuit del Ártico en Canadá, Estados Unidos y Rusia.

“Cuando solía llegar el hielo marino, nos sentíamos completamente abiertos a lo largo de toda la costa y podíamos decidir adónde ir”, dijo Kristensen.

Este enero, no había nada de hielo.

Conducir un trineo tirado por perros sobre hielo es como estar “completamente sin límites, como en la autopista más larga y ancha del mundo”, dijo. No tener eso es “una gran pérdida”.

Hace varios años, el gobierno de Groenlandia tuvo que proporcionar ayuda económica a muchas familias del extremo norte de la isla después de que el hielo marino no se congelara lo suficiente como para poder cazar, explicó Sara Olsvig, presidenta del Consejo Circumpolar Inuit, que representa a los inuit de todas las naciones árticas.

El calentamiento también hace más peligrosa la vida de los pescadores que han cambiado sus trineos tirados por perros por embarcaciones, porque llueve más en vez de nevar, explica Morgan Angaju Josefsen Røjkjær, socio de Kristensen.

Cuando la nieve cae y se comprime, queda aire atrapado entre los copos, lo que da al hielo su brillante color blanco. Pero cuando la lluvia se congela, el hielo que se forma contiene poco aire y se parece más al cristal.

Un pescador puede ver el hielo blanco e intentar evitarlo, pero el hielo formado por la lluvia adquiere el color del mar, y eso es peligroso porque “puede hundirte o tirarte del barco”, dijo Røjkjær.

El cambio climático, dijo Olsvig, “nos está afectando profundamente”, y se amplifica en el Ártico, que “se está calentando de tres a cuatro veces más rápido que la media mundial”.

Los glaciares se derriten

A lo largo de su vida, el glaciar Sermeq Kujalleq ha retrocedido unos 40 kilómetros, según Karl Sandgreen, de 46 años, director del Icefjord Center de Ilulissat, dedicado a documentar el glaciar y sus icebergs.

Mirando por la ventanilla colinas que normalmente estarían cubiertas de nieve, Sandgreen describió rocas montañosas reveladas por el deshielo y un valle anteriormente cubierto de hielo dentro del fiordo donde “ahora no hay nada”.

La contaminación también está acelerando el deshielo, dijo Sandgreen, describiendo cómo Sermeq Kujalleq se está derritiendo de arriba hacia abajo, a diferencia de los glaciares de la Antártida, que se derriten en gran medida de abajo hacia arriba a medida que aumenta la temperatura del mar.

PUBLICIDAD

Esto se ve exacerbado por dos cosas: el carbono negro, u hollín expulsado por los motores de los barcos, y los desechos de las erupciones volcánicas. Cubren la nieve y el hielo de material oscuro y reducen la reflexión de la luz solar, absorbiendo más calor y acelerando el deshielo. El carbono negro ha aumentado en las últimas décadas debido al incremento del tráfico marítimo en el Ártico y a las erupciones volcánicas periódicas en Islandia.

Muchos groenlandeses dijeron a AP que creen que el deshielo es la razón por la que Trump -un dirigente que ha calificado el cambio climático de “la mayor estafa de la historia”- quiere adueñarse de la isla.

“Su agenda es conseguir los minerales”, dijo Sandgreen.

Desde que Trump volvió a la presidencia, menos científicos del clima de Estados Unidos han visitado Ilulissat, dijo Sandgreen. El presidente estadounidense tiene que “escuchar a los científicos”, que están documentando el impacto del calentamiento global, dijo.

Enseñar a los niños sobre el cambio climático

Kristensen dice que intenta explicar las consecuencias del calentamiento global a los turistas que lleva a pasear en trineos tirados por perros o a visitar los icebergs. Les explica que los glaciares de Groenlandia son tan importantes como la selva amazónica de Brasil.

Las cumbres internacionales, como las negociaciones de las Naciones Unidas sobre el clima que se celebrarán en noviembre en la ciudad amazónica de Belem, desempeñan un papel importante, pero también lo es “enseñar a los niños de todo el mundo” la importancia del hielo y los océanos, además de asignaturas como las matemáticas, explicó Kristensen.