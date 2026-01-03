Venezuela acusa a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares

El gobierno de Venezuela acusó, en la madrugada de este sábado, a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares en varios estados. La Casa Blanca, de momento, no se ha pronunciado al respecto.

Al menos siete explosiones y aviones volando a baja altura se escucharon alrededor de las 2:00 a.m. del sábado en la capital de Caracas.

La causa de las explosiones no estuvo clara de inmediato. Ni el gobierno de Venezuela, ni el Pentágono o la Casa Blanca respondieron a solicitudes de comentarios.

En su comunicado, el gobierno de Venezuela, instó a sus partidarios a salir a las calles.

El presidente venezolano Nicolás Maduro ha “ordenado la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada. Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista”, indicó la nota.

Se podía ver humo saliendo de un hangar en una base militar en Caracas. Otra instalación militar en la capital estaba sin electricidad.

En varios vecindarios, los residentes salieron corriendo a la calle. Algunas se podían ver a lo lejos desde distintas zonas de Caracas.

“El piso se estremeció. Esto es horrible. Se escuchaban explosiones y aviones”, dijo, con la voz temblorosa, Carmen Hidalgo, una trabajadora de oficina de 21 años que caminaba con prisa acompañada por dos familiares de regreso de una fiesta de cumpleaños. “Sentimos como que el aire te golpeaba”.

La televisora estatal venezolana no interrumpió su programación y emitía un reportaje sobre música y arte venezolano.

Esto ocurrió mientras, en los últimos días, el ejército de Estados Unidos ha estado atacando a presuntas embarcaciones de contrabando de drogas. El viernes, Venezuela dijo que estaba abierta a negociar un acuerdo con Washington para combatir el narcotráfico.

Maduro también afirmó en una entrevista grabada previamente y emitida el jueves que Estados Unidos quiere forzar un cambio de gobierno en Venezuela y acceder a sus vastas reservas de petróleo mediante una campaña de presión de varios meses que comenzó con un despliegue militar masivo en el mar Caribe en agosto.

Maduro ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos. La CIA estuvo detrás de un ataque con drones la semana pasada en una zona de atraque que se creía que empleaban los cárteles de la droga venezolanos, en la primera operación directa conocida en suelo venezolano desde que Washington inició los ataques a embarcaciones en septiembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevaba meses amenazando con que pronto podría ordenar ataques a objetivos en territorio venezolano. Además, la Casa Blanca ha incautado petroleros sancionados frente a la costa de Venezuela, y Trump ordenó bloquear otros en una medida que parecía diseñada para ejercer una mayor presión económica sobre la nación.

El ejército estadounidense ha estado atacando embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental desde principios de septiembre. Hasta el viernes, se conocían 35 incidentes de ese tipo, que causaron al menos 115 fallecidos, de acuerdo con las cifras anunciadas por el gobierno de Trump.

Estos ataques se produjeron tras un importante despliegue de fuerzas estadounidenses en las aguas frente a Sudamérica, que incluyó la llegada en noviembre del portaaviones más avanzado del país, lo que añadió miles de efectivos más a lo que ya era la mayor presencia militar en la región en generaciones.

Trump ha justificado las operaciones contra embarcaciones como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y afirmó que su país está inmerso en un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga.