Vuelven a China los últimos dos pandas de Japón en medio de tensiones entre ambos países

Tokio— Los fanáticos japoneses de los pandas se reúnen el domingo para la última vista pública en el zoológico de Ueno en Tokio antes de que los gemelos Xiao Xiao y Lei Lei regresen a China.

Su partida, prevista para el martes, dejará a Japón sin pandas por primera vez en medio siglo, y las posibilidades de obtener un reemplazo son escasas, ya que las relaciones entre Tokio y Beijing se encuentran en su punto más bajo en años.

China envió pandas a Japón por primera vez en 1972, un regalo destinado a marcar la normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos vecinos. Los adorables mamíferos se ganaron inmediatamente los corazones japoneses, y una docena de sucesores se han convertido en celebridades nacionales.

Los pandas gemelos que dejarán el país han atraído enormes multitudes, a pesar de que existe un límite de un minuto de visualización en la zona establecido por el zoológico. Los visitantes, muchos de los cuales llevan juguetes con temática de pandas, dicen en voz alta los nombres de los osos y usan teléfonos inteligentes para captarlos mientras mordisquean bambú y pasean.

Beijing presta los pandas a otros países, pero mantiene su propiedad, que incluye a cualquier cachorro que produzcan. Xiao Xiao y su hermana Lei Lei nacieron en el zoológico de Ueno en 2021.

Cuando se le preguntó sobre el envío de nuevos pandas a Japón, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, dijo: “Sé que los pandas gigantes son amados por muchas personas en Japón, y damos la bienvenida a los amigos japoneses a que vengan a visitarlos en China”.

Toma millones de fotos

Los días del ingeniero web Takahiro Takauji giran en torno a los pandas.

Todo comenzó hace 15 años, cuando visitó los Jardines Zoológicos de Ueno y se enamoró de los padres de los pandas gemelos, Shin Shin y Ri Ri, poco después de su llegada desde China.

“Su forma y la manera en que se mueven son sinceramente muy adorables y graciosas”, dijo a The Associated Press en una entrevista reciente en su casa cerca de Tokio. “A veces son como bebés; en otras ocasiones actúan como un anciano”.

Desde entonces, sus visitas diarias al zoológico se han vuelto esenciales para él. Ha tomado más de 10 millones de fotos de los pandas y ha publicado varios libros de fotos sobre ellos.

En una tarde reciente, Takauji formaba parte de los miles de personas que ingresaron a un competitivo sistema de reservas en línea para ver a los pandas por última vez.

Durante la sesión de visualización de un minuto, Takauji sostuvo su cámara en alto por encima de los otros fanáticos y tomó hasta 5,000 fotos fijas para capturar cada movimiento de Xiao Xiao y Lei Lei.

De regreso en casa, en una habitación adornada con docenas de mascotas y adornos de pandas, Takauji revisó cuidadosamente sus fotos del día y las subió a su blog, “Every Day Pandas”.

Habiendo visto a los gemelos desde su nacimiento, los considera “como mis propios hijos”.

“Nunca imaginé que llegaría un día en que los pandas desaparecerían de Japón”, afirma.

Tensas relaciones entre Tokio y Beijing

Japón ha enfrentado crecientes tensiones políticas, comerciales y de seguridad con China, que se enfureció por los recientes comentarios de la primera ministra Sanae Takaichi de que una posible acción china contra Taiwán, la isla democrática autogobernada que Beijing reclama como propia, podría provocar una intervención japonesa.

Las relaciones entre Japón y China han sido tensas desde la agresión japonesa en el siglo XIX. Todavía existen disputas territoriales en el mar de China Oriental, ya que el ascenso de Beijing va acompañado de amenazas de seguridad y una creciente influencia económica en la región.

El principal portavoz del gobierno japonés, Minoru Kihara, reconoció el jueves que el consulado japonés en Chongqing ha estado sin cónsul durante un mes porque China ha retrasado la aprobación de un reemplazo.

Parte de la diplomacia china

Los pandas gigantes, nativos del suroeste de China, son una mascota no oficial. Beijing los presta a otros países como un signo de buena voluntad y como parte de programas de investigación y conservación.

La primera pareja de pandas que China regaló a Japón, Kang Kang y Lan Lan, llegó a Ueno el 28 de octubre de 1972. Fue un mes después de que el entonces primer ministro japonés Kakuei Tanaka y su homólogo chino Zhou Enlai firmaran un comunicado conjunto para normalizar las relaciones entre ambos países. Japón señaló en ese momento que “comprende y respeta plenamente” la reclamación de China sobre Taiwán como “una parte inalienable” de su territorio.

China también envió los primeros pandas gigantes alrededor de esa época a otras naciones occidentales, como Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania.

Beijing estableció programas de arrendamiento en la década de 1980, en los que los zoológicos extranjeros participantes pagan tarifas anuales para la conservación del hábitat o la investigación científica en beneficio de la especie.

Japón ha visto cómo la diplomacia de los pandas se vuelve política. Un plan para llevar un panda a la ciudad de Sendai, en el norte de Japón, tras el desastre del terremoto y tsunami de 2011, fue archivado tras una disputa territorial en 2012.

Los pandas son amados en Japón

Las imágenes de pandas aparecen en el zoológico de Ueno en forma de galletas y dulces, muñecos de peluche, papelería y libros de fotos. Una estación de tren posee estatuas de pandas. Una tienda departamental tiene una sección dedicada a productos de pandas.

“Los pandas son un símbolo de Ueno, una estrella”, dijo Asao Ezure, gerente de una tienda de recuerdos. “Nos preocupa cómo afectará su ausencia”.

Al mostrar un dibujo de Xiao Xiao y Lei Lei en un cartel de la tienda, Ezure dice que cree que los pandas volverán. “Así que no vamos a cambiar el cartel”.

La ausencia de pandas en el zoológico causaría una pérdida anual de alrededor de $128 millones, según Katsuhiro Miyamoto, profesor de economía de la Universidad de Kansai.

“Si la situación se mantiene durante varios años, se espera que el impacto económico negativo de no tener pandas alcance decenas de miles de millones de yenes”, dijo Miyamoto en un comunicado. “Para los japoneses amantes de los pandas, incluyéndome a mí, espero que regresen lo antes posible”.