La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, dijo este martes que trabaja para ganar las primarias y las elecciones generales, y no para prevalecer en encuestas.

“Yo no estoy aquí para ganar encuestas. Yo estoy aquí para ganar elecciones y hay dos elecciones que son las definitivas: la primaria de junio en el 2020 y el 3 de noviembre del 2020”, puntualizó la alcaldesa, quien aspira a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) para las próximas elecciones generales.

En esa contienda primarista, Cruz se mide frente a otros cuatro líderes populares. La Encuesta de El NuevoDía revela que el portavoz del PPD en el Senado, Eduardo Bhatia Gautier, hoy tiene la delantera en el respaldo de los electores de la Pava, con un 39%. Le sigue Cruz con un 28% de los votos.

De inmediato, Cruz dejó claro que entre ella y Bhatia hay “diferencia de visiones” fundamentales, aunque aclaró que el senador es su “amigo, hermano, tenemos una relación extraordinaria y es un caballero”.

“La base del PPD y todos aquellos que se identifiquen con las luchas que hay que dar en nuestro país tienen que comenzar a mirar las diferencias de visión y lo que nuestras acciones han dicho”, sostuvo la alcaldesa.

Marcadas diferencias con Bhatia

Acto seguido, recordó que Bhatia, a diferencia de ella, apoyó la creación de las escuelas charters y la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Yo no creía en el cierre de escuelas cuando Alejandro era gobernador y no creí en el cierre de escuelas cuando Rosselló era gobernador. Yo creo que hay que fortalecer la AEE y creo que la AEE tiene que permanecer en manos del pueblo puertorriqueño. Que tenemos que buscar inversión, sí tenemos que buscar inversión”, sostuvo.

“Eduardo Bhatia le votó a favor al proyecto de las escuelas charter, que todos consideran que es la privatización del sistema educativo y le votó a favor al proyecto de privatizar la AEE... Esas son dos visiones distintas. Una visión es la de debilitar lo público y privatizarlo. Y otra visión, que es la mía, es la de fortalecer lo público y que los servicios esenciales siempre tienen que estar en manos del pueblo de Puerto Rico”, agregó Cruz.

Adelantó que en los próximos días y a medida que entre en calor la contienda primarista del PPD le hablará no solo a la base de esa colectividad sino también a todo el pueblo.

“Porque el país que yo quiero construir, junto a la gente, es un país que incluye a todos y a todas”, recalcó.

La alcaldesa de Dan Juan, según la Encuesta de El Nuevo Día, supera en votos al alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri, quien tiene 12% de los votos y al exsenador Roberto Prats, quien queda en cuarta posición, con un 8% de los votos. El extitular del Departamento de Hacienda Juan Zaragoza quedaría en la última posición, con 2% de los votos de los militantes del PPD.

Aun así, la alcaldesa capitalina se mostró confiada en prevalecer en la contienda primarista.

“El poder está en la calle y es la base del Partido Popular la que va a decidir en junio del 2020 si quiere una visión como la que yo represento, una agenda como la que yo represento, que es la agenda de la no privatización, de fortalecer la educación, de fortalecer la Universidad de Puerto Rico (UPR), de que la salud no sea un derecho de los que tienen y de que en este país las cosas tienen que cambiar fundamentalmente”, sostuvo Cruz.

Recordó que solo en la encuesta de El Nuevo Día, del año 2015, figuraba con el favor del electorado.

“El que quiera cambios fundamentales (para el país), votará por mí. El que quiera más de lo mismo, votará por otras opciones. Yo estoy aquí para recoger una agenda de transformación del país y para que la agenda se vea en esa agenda”, recalcó.

En esa línea, mencionó la enseñanza con equidad de género, el respetar los derechos de la comunidad LGBTTQ, el trato digno a la comunidad dominicana y el presupuesto participativo, entre los ejemplos de obra que impulsó en el Municipio de San Juan y que se propone continuar de llegar a la gobernación. Además recordó que en la Capital maneja una nómina de $18 millones mensuales que equivale al presupuesto anual de alrededor de 16 municipios.

“Yo pude haberme ido del PPD”

La Encuesta de El Nuevo Día también revela que mientras Bhatia vio su apoyo crecer por 24 puntos respecto a la encuesta realizada en mayo pasado, de 15% a 39%, la alcaldesa se mantuvo estable en ambas lecturas, con 28%.

“Las encuestas no cuentan con las alianzas. Eso todavía es muy difícil de medir”, afirmó.

Cuestionada por este medio sobre cómo interpretaba que su porcentaje de apoyo no subiera y si entendía que tiene arraigo en la base del PPD, la alcaldesa de San Juan dijo “yo pude haberme ido del PPD y no lo hice”.

“No lo hice porque ser popular implica una trayectoria de lucha de justicia social. Implica conmoverse ante el dolor del otro, pero no para tratarlo con desdén sino para ayudarlo a que con su esfuerzo propio se levante. Ser popular implica respetar la UPR”, sostuvo.