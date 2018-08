La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, dijo el jueves que irá a la reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático el lunes, pero no adelantó cuál será la postura que presentará entorno a la controversia que involucra a varias de las principales figuras de la colectividad.

La Junta de Gobierno del PPD discutirá la polémica que se ha levantado tras conocerse que el presidente del partido, Héctor Ferrer, y el exsenador Roberto Prats realizaron trabajos para la firma DCI Group, que cabildea en contra de la reestructuración de la deuda y a favor de que se le pague a los bonistas.

“El lunes estaré allí”, sostuvo Cruz. “En su momento, haré unas expresiones más adelante. Lo que sí creo es que el pueblo popular está muy atento y que es importante”.

“Para mí esto ha sido un proceso doloroso y ha sido un proceso que presenta muchas interrogantes, pero en su momento, el lunes que viene, voy a hacer unas expresiones, entrando a la Junta de Gobierno del PPD”, agregó.

Tampoco quiso comentar sobre si las alegaciones de los trabajos realizados implicaban que una persona fuera descalificada para una candidatura futura.

“Es que to creo que es mucho más profundo que eso y por eso mismo es que me he tomado mi tiempo, siendo cautelosa, porque por encima de cualquier situación está el futuro de un instrumento para contrastar (con la administración de Ricardo Rosselló)”, expuso Cruz, al cabo de una conferencia de prensa para la inauguración de un restaurante en la que también estuvo el gobernador.

“Ya oyeron al gobernador, que está satisfecho con (la secretaria de Educación), Julia Keleher, y con los vagones. Pues el país no está satisfecho”, añadió.

El miércoles, el secretario general del PPD, Carlos Delgado Altieri, anticipó que la reunión de la Junta de Gobierno que fue citada para este lunes para discutir la controversia será álgida, y reconoció que la disputa no puede desligarse de los intereses y aspiraciones políticas en el seno del partido.

“No se puede ser tonto. Hay compañeros que apoyan otras candidaturas que no son la de Héctor o la de Prats, y capitalizan con la situación porque, de cierta manera, maculan la imagen de Héctor. Va a ser una reunión de mucho diálogo”, manifestó el también alcalde de Isabela sin mencionar nombres.

Para Cruz Soto, “algunos lo verán como una cuestión de candidatura porque están solamente pendientes al cálculo político. Mi carrera nunca ha sido un cálculo político”.

“Mi invitación al pueblo es que no veamos esto no con revanchismo ni agendas personalistas, sino como instrumento para transformar el país”, añadió.

Cuando la prensa le insistió en que precisara cuáles son sus aspiraciones políticas, Cruz indicó: “No voy para la cámara, senado, para la alcaldía, pero voy a estar en la papeleta”.

“Mi enfoque ahora es tomar una decisión sobre la gobernación. Que me inclino a correr para la gobernación, sí”, afirmó. “Pero lo importante es donde voy a ser instrumento para lograr las transformaciones que necesitamos en el país”.