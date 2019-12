La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, presentó hoy, domingo, sus propuestas de campaña bajo lo que denominó como una “nueva alianza popular”, con la que busca redirigir al Partido Popular Democrático (PPD) a sus raíces y abrirles la puerta a independentistas, estadolibristas o estadistas que favorezcan sus ideas.

A continuación, desglosamos lo que propuso durante su mensaje en Barranquitas, uno de los pueblos donde se fundó el PPD:

- Dar a respetar la cultura puertorriqueña

“En Puerto Rico tenemos que respetarnos y a Puerto Rico se respeta”, afirmó.

Redistribuir el progreso y declararle la guerra a la pobreza

“El progreso es de todos o no es progreso. El gobierno debe ser eficiente, el gobierno debe ser limpio. “Aquí, no se pueden tener dedos amarrados con intereses que no sean los intereses de nuestra gente del pueblo puertorriqueño”, señaló.

- Análisis de la deuda

Cruz Soto procurará auditar toda la deuda del gobierno y definir cuáles son los servicios esenciales.

- Transporte marítimo a Vieques y Culebra

La alcaldesa se comprometió a resolver la intermitencia en el servicio de lanchas hacia las islas municipios.

- Eliminaría leyes y reformas

Cruz Soto buscará derogar la reforma laboral aprobada a principios del cuatrienio. También dijo que "hay que derogar la ley de las escuelas chárter".

- Evitar que la Autoridad de Energía Eléctrica pase a manos privadas

“Hay que lograr que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) permanezca en manos puertorriqueñas y tomar lo que de esa ley es bueno, que son las microrredes comunitarias, y hacerlo aparte para que no se venda la AEE”, sostuvo.

- Velar por los intereses del pueblo

“Aquí, no se pueden tener dedos amarrados con intereses que no sean los intereses de nuestra gente de Puerto Rico”, dijo.

-Repensar la estrategia de desarrollo económico

Cruz Soto indicó que se debe considerar aumentar, al menos, en un 3% los impuestos a las corporaciones foráneas que, a su juicio, podría generarle cerca de $1,000 millones anuales al gobierno.

- Defender la industria de las peleas de gallos

La ejecutiva municipal emplazó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced a firmar una orden ejecutiva que niegue la intervención estatal con los galleros a partir del 20 de diciembre, cuando entra en vigor la prohibición de las peleas de gallo por disposición de una ley federal.

- El status como prioridad

“El día uno, hay que someter el proyecto para la Asamblea Constitucional de Status, donde se escuchen todas las voces”.

- Mejorar la relación con Estados Unidos

En cuanto al proceso de impugnación de la deuda pública y la Junta de Supervisión Fiscal, que pretende llevar hasta las últimas consecuencias si llega a La Fortaleza, dijo que el primer ejecutivo del país tiene que tener una relación de respeto con el Congreso de Estados Unidos.