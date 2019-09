El alcalde de Camuy, Edwin García Feliciano, anunció esta tarde que no aspirará a un quinto término en las elecciones generales del 2020 por entender que es tiempo da pasar espacio a otra persona.

“No habremos de estar presentándonos para una reelección como alcalde de Camuy en el 2020”, dijo el alcalde en entrevista con El Nuevo Día.

García Feliciano dio a conocer su decisión durante un mensaje de logros que ofreció hoy en el Salón de Actividades de la Villa Pesquera, en Camuy.

El alcalde del Partido Nuevo Progresista, que llegó a la poltrona municipal en el 2002, dijo que desde la administración de Pedro Rosselló González expresó su postura a favor de limitar -mediante ley- los términos a un cargo electivo.

“Me parece que es momento de ponerle punto final a mi gestión como alcalde de Camuy en el 2020 y que otros grupos de hombres y mujeres puedan aspirar a esta posición, y le puedan dar una dimensión diferente, posiblemente, a lo que ha sido el ejercicio administrativo en el pueblo de Camuy. Y, por otro lado, porque reconocemos que esta posición no es de los alcaldes ni las alcaldesas ni del representante ni de los senadores. Esta es una posición del pueblo”, apuntó el alcalde, que es abogado.

“Y uno tiene que tener la inteligencia emocional -por decirlo así- de poderse desprender de las posiciones quizás cuando la gente quiere que uno se quede y que entendamos que hay otra gente con otras capacidades, con otras visiones, con otros proyectos, con otras iniciativas que pueden hacer el trabajo igual, mejor que lo que uno está haciendo”, agregó.

Rumores de que va para la Procuradoría del Ciudadano

Sobre la posibilidad de que acepte el cargo de Procurador del Ciudadano, García Feliciano dijo que “no hay ningún compromiso de nadie sobre ese particular”.

Ahora bien, dejó la puerta abierta para analizar cualquier propuesta que reciba de cara al futuro.

“En el día de hoy, eso (un cargo como procurador del ciudadano) no es correcto. Si mañana alguien me llama y me dice lo contrario, es otro escenario. Pero en el día de hoy, en este preciso momento, no hay ningún ofrecimiento sobre ese particular y obviamente esa es una prerrogativa de la gobernadora (Wanda Vázquez Garced)”, abundó el alcalde.

Actualmente, la Procuradoría del Ciudadano está ocupada por la exrepresentante Iris Miriam Ruiz, pero su término, de 10 años, culmina el próximo año.

García Feliciano no descartó dedicarse en el futuro a la consultoría.

“Es un área que me fascina. Es buscar otras alternativas que me permitan también seguir siendo productivo para beneficio de la gente de Camuy, para beneficio de la gente de Puerto Rico”, afirmó.

Ya hay aspirantes

El alcalde dijo sentirse satisfecho de su gesta y no descartó -más adelante- endosar a algún aspirante a la alcaldía de Camuy. Destacó que actualmente hay dos interesados con los que ya ha hablado: el representante Joel Franqui y el exjefe de gabinete del Senado, Gabriel Hernández.

No obstante, El Nuevo Día supo que Hernández es el único aspirante al cargo puesto ya que Franqui no aspirará.

“Para mí es importante, ya desde el aspecto político partidista, que haya transiciones adecuadas”, dijo el alcalde.

“Me voy satisfecho precisamente porque mido la satisfacción a base de todo el empeño que le he puesto a lo que estoy haciendo. En ese sentido, le he puesto muchas horas -todos los días- al trabajo que realizo con la mayor seriedad y responsabilidad. Ciertamente, hay molestias que pueden ocurrir de momento con el gobierno estatal de turno. Pero al final del camino, siempre buscamos la manera de, por lo menos, mitigar las situaciones que no hayamos resuelto”, explicó García Feliciano.

Camuy es uno de los diez municipios que escogió la Junta de Supervisión Fiscal a principios de año para conformar un proyecto piloto en el que se le exigen a los alcaldes planes fiscales a base de la ley federal Promesa.

Tres alcaldes se quitan

A partir del 1 de diciembre abre el período para la radicación de candidaturas de cara a las elecciones del 2020. Con García Feliciano ya suman tres los alcaldes que no van a la reelección.