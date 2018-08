El portavoz de la mayoría novoprogresista en el Senado, Carmelo Ríos, dijo esta mañana que la Junta de Supervisión Fiscal ha “sobreextendido” sus capacidades en la isla y que el ejemplo más reciente ha sido la directriz a la Legislatura de entregarle al ente fiscal detalles de cómo manejan el dinero, el presupuesto y la asistencia de los empleados.

Sin embargo, en conferencia de prensa sobre otro tema, Ríos no dijo si el Senado debe acudir al tribunal a retar la orden, alegando que no ha hablado del tema con el presidente del cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz.

“Los legisladores de todos los partidos trabajan, no cinco días como ellos y no se reúnen en hoteles lujosos, sino que trabajamos sábados, domingos, estamos ' on call' todo el tiempo. No tenemos vida privada y eso lo escogimos nosotros”, dijo Ríos a preguntas de periodistas.

“Pretender encajonarnos dentro de un proceso (de trabajo) de 8:00 a.m. a 5:00 pm. es, quizás, (un reflejo) de lo que están acostumbrados. Aquí trabajamos, costamos mucho menos que ellos, representamos gente, somos electos y estamos bajo revisión cada cuatro años”, añadió.

¿Van a ir al tribunal?, se le preguntó.

“No he hablado con el presidente de eso. Cuestionamos la capacidad de la Junta a establecer (medidas) más allá del control de gastos”, respondió.

¿Van a cumplir con esa petición?, se le insistió.

“Si fuera a tomar esa decisión, los invitaríamos a ellos para que vean cómo nosotros hacemos las cosas y ellos puedan aprender de lo que nosotros hacemos. Hacemos mucho más con menos”, dijo.

Por su parte, el portavoz independentista en la Cámara de Representantes, Denis Márquez, planteó que su postura siempre ha sido en contra de las posturas de la Junta fiscal.

“Qué hará el presidente, lo veremos en el camino”, dijo. “Entendemos que debe haber un rechazo total a cualquier asunto que haga la Junta”, expresó a los medios.

Márquez planteó que su historial de asistencia está plasmado en el récord legislativo.

“La JSF está en el proceso de ampliar sus tentáculos en Puerto Rico. Decíamos que en la medida en que había un consentimiento entre la Junta y el gobierno… pero en la medida en que ha habido unos choques, la Junta está diciendo al gobierno colonial que ‘aquí mando yo’”.