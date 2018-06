Washington - El gobernador Ricardo Rosselló le planteó hoy al presidente Donald Trump durante una mesa redonda que Puerto Rico no quiere ser más un territorio de Estados Unidos, pero el inquilino de la Casa Blanca le preguntó si podía garantizarle que los residentes de la Isla elegirían dos senadores republicanos.

At Governors lunch with @POTUS, Gov Rosello of Puerto Rico made a pitch for statehood: “We don’t want to be a territory anymore, we want to be a state.” @POTUS asked if he could guarantee 2 GOP Senators from Puerto Rico. Rosello said Puerto Rico will be "a battleground state." pic.twitter.com/wSfXF7XihD