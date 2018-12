El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo hoy su posición en que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, debe renunciar, pese a que un tribunal no le encontró causa para arresto por las denuncias del Fiscal Especial Independiente (FEI).

“Sí, creo que debe renunciar, independientemente”, sostuvo Rivera Schatz.

“Creo que está inhabilitada. Hay gente pidiendo la renuncia de (Héctor) Pesquera (secretario de Seguridad Pública), la de (Carlos) Contreras (secretario de Transportación y Obras Públicas). Repito, el caso de Wanda Vázquez nació en Fortaleza, se desarrolló en Fortaleza y terminó en el FEI”.

El líder senatorial había solicitado la renuncia de Vázquez a principios del mes pasado, luego de que se conociera que el FEI y la Oficina de Ética Gubernamental tenían investigaciones abiertas contra la secretaria de Justicia.

El FEI radicó dos cargos por violación a la Ley Ética Gubernamental y una denuncia por el Código Penal, pero en las tres imputaciones una jueza del tribunal de San Juan no encontró causa para su arresto.

Para Rivera Schatz, lo sucedido significa que es necesario evaluar el desempeño de las entidades que integran el sistema de justicia de la Isla, no solamente el del FEI, y lo comparó con el resultado de otros casos en los que no se encontró causa, como el de Steven Sánchez Mártir, a quien no se le encontró causa para arresto por el asesinato de un hombre que convalecía en un hospital de Caguas.

“Si fuera a medir la eficiencia a base de los no causa, pregunto yo, ese no causa en ese crimen, que fue documentado en cámaras de seguridad del hospital y que el Departamento de Justicia fracasó en encausar a una persona… No escuché a nadie preocupado por esa señora que le mataron a su hijo que estaba recluido en el hospital”, afirmó.

Rivera Schatz recordó que la investigación en contra de Vázquez surgió de un proceso que incluyó al mismo gobernador Ricardo Rosselló en la determinación de referir las alegaciones a la OEG.

Sin embargo, Rosselló insistió hoy mismo que mantiene su confianza en Vázquez, aún cuando el FEI decida ir en alzada, razón por la que levantó la suspensión de Vázquez en su puesto tan pronto se anunció la determinación de no causa.

“La posición mía es la misma previa a la decisión”, mantuvo Rosselló.

“El pueblo de Puerto Rico ha visto la trayectoria de la secretaria de Justicia… una trayectoria de servicio público impecable”, añadió.

El Primer Mandatario explicó que sí evaluará la necesidad de posibles cambios al FEI.

“Para mí es importante es que el pueblo de PR pueda tener confianza en todas sus estructuras, que podamos evaluar función de cada una de esas estructuras y, a base de eso, tomar acciones”, señaló Rosselló. “Colaboraremos ciertamente con la Asamblea Legislativa para encaminar ese proceso”.

“Para mí es de suma importancia, que si hay una preocupación de que derechos civiles pueden ser coartados, es una acción que nuestro gobierno tiene que evaluar y tiene que indagar apropiadamente”, abundó. “Una vez se haga eso, de manera prudente, podemos tomar curso de acción”.

A diferencia sobre la confianza que dijo tener sobre Vázquez, Rosselló no profundizó sobre si tenía el mismo sentir con relación a Nydia Cotto Vives, presidenta de la Oficina del Panel Sobre el FEI.

“Fue un nombramiento previo a nuestra administración.

He tenido una relación cordial, pero he respetado esa separación de las entidades independientes con el Ejecutivo. Yo me limito a decir que voy a limitar el panorama completo, estudiando todo lo que ha pasado y lo que a mi juicio sea lo correcto, lo estaré informando al pueblo de Puerto Rico”, manifestó Rosselló.

Por su parte, Rivera Schatz no adelantó si respaldará o no algún proyecto de ley que busque cambios directamente con el FEI. El senador Cirilo Tirado retiró una medida en septiembre que ya había radicado, pero el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, ha indicado que ordenará una investigación para estudiar posibles cambios.

“Si el Ejecutivo y la Cámara han tomado la iniciativa, yo me ocuparé de otras cosas y cuando eso llegue ante nosotros, pero tiene que evaluarse todo, empezando por el desempeño del Departamento de Justicia”, expuso Rivera Schatz.

“El FEI es para los funcionarios. El DJ es para la ciudadanía. ¿A quién le atendemos los reclamos de Justicia? ¿Solamente contra los funcionarios o la ciudadanía?”, afirmó.