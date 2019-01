El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, indicó hoy que dicho cuerpo legislativo tomará en consideración las “alegaciones públicas” que se están haciendo alrededor de la figura de Raúl Maldonado a la hora de evaluar su nominación como secretario del Departamento de Hacienda.

No obstante, adelantó, que de no haber ningún señalamiento o investigación “directa” contra él, su nominación pasaría nuevamente el cedazo del Senado.

El nombramiento se da en momento en que el Departamento de Justicia anunció la investigación a contratos otorgados bajo la dirección de Maldonado en Hacienda a las empresas Virtus Consulting Group y Optima Consulting Group, las cuales subcontratan a su hijo, del mismo nombre.

“Lo vamos a evaluar en término de las alegaciones públicas que hay y queremos que se acredite que no hay nada contra él. Si se acredita, como yo espero, que no hay ningún señalamiento directo o investigación directa con él, no debería tener ningún problema”, sostuvo el líder senatorial.

Las expresiones de Rivera Schatz se dieron en momentos en que salió al lado norte del Capitolio, hasta donde llegaron cientos de personas en apoyo a la permanencia de las peleas de gallo en la isla.

“Raúl ya fue secretario de Hacienda. Hay unas alegaciones públicas que se están haciendo. Nosotros, pues, haremos nuestro trabajo como Senado y le vamos a solicitar a las autoridades competentes que nos certifiquen si hay o no alguna investigación específica contra Raúl Maldonado…”, agregó.

Sostuvo que esperan atender el nombramiento a la mayor brevedad posible ante la discusión de temas neurálgicos, como la Reforma Contributiva y el Código de Incentivos que debe ser aprobado durante esta sesión legislativa. “Son temas que requieren de una figura que conozca el tema y, sin lugar a duda, Raúl Maldonado conoce el tema”, puntualizó.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, favoreció la movida de Raúl Maldonado a Hacienda y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) mientras mantiene sus puestos como secretario de la Gobernación y Principal Oficial de Finanzas (CFO, en inglés).

“Yo respaldo a Raúl. Me alegro mucho que regrese al Departamento de Hacienda. El tiempo que estuvo en el Departamento de Hacienda brindó estabilidad, dio una línea de acción que resultó efectiva para el pueblo de Puerto Rico, así que yo creo que ese regreso de él va a brindarle confianza de nuevo a lo que es la proyección en término de los mercados financieros y también a la Junta de Supervisión Fiscal”, señaló Méndez.

Reconoció que le sorprendió la movida a la dirección de OGP, aunque argumentó que en su origen se trató de una dependencia que operaba desde Hacienda. “Yo no veo una gran diferencia en que él pueda ejercer ambas posiciones”, indicó al señalar que no entiende que tantos sombreros puedan impactar la eficiencia en su trabajo.

Sobre si nunca debió haber salido de Hacienda dijo que se trata de una movida estrictamente del Gobernador. “Yo no le cuestiono al Gobernador con su staff como sé que el Gobernador no va a cuestionar los movimientos que yo haga internamente en la administración de la Cámara”, puntualizó Méndez.

Teresita Fuentes renunció a su cargo de secretaria de Hacienda el pasado 27 de enero de 2019 por aparentes diferencias de política pública con la administración de Ricardo Rosselló.