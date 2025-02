“La orden ejecutiva de Trump, creo que el verbo que usa... es ‘impedir’ u ‘obstaculizar’, pero no dice nada de no ayudar, verdad, y son dos cosas distintas”, argumentó Hernández Rivera, tras participar en la actividad en conmemoración del natalicio 127 del fundador del PPD, Luis Muñoz Marín, que se celebra este martes.

“Estando en una posición de gobierno por tan poco tiempo, ya he visto el efecto nocivo de esa politiquería barata. He visto cómo por politiquería barata cierran oficinas que rinden servicio a la ciudadanía. He visto cómo por politiquería te niegan el acceso a los casos que tu antecesor dejó pendiente sin pensar en el retirado que había pedido ayuda con el Seguro Social”, expuso el comisionado.

¿Un proceso proindependencia?

“Eso no tiene ninguna credibilidad. Eso es como si yo, ahora mismo, le pidiera a un programa de inteligencia artificial que me preparara el borrador del ELA (Estado Libre Asociado) mejorado y dijera: ‘esto está circulando por la Casa Blanca, y Trump lo va a hacer’”, expuso el comisionado residente.

“Para mí, eso no debería recibir ninguna atención, y yo he decidido no reaccionar proactivamente a eso, sino solamente cuando me preguntan porque creo que eso es lo que esa persona está buscando, generar esa discusión y ese desasosiego, porque ese tipo de información lo que genera, para la mayoría de los puertorriqueños, es preocupación, no esperanza”, puntualizó.