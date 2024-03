Alcaldesa interina de Ponce esperará a resolución de controversia entre el PPD y Luis Irizarry Pabón para definir su futuro político

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

“Todos sabemos que hay unos procesos y, mientras aquí haya un candidato, hay que darle ese espacio. Estamos atentos a la situación que está pasando y, como siempre he dicho, si no hubiera un candidato, yo me hago disponible para continuar dirigiendo esta ciudad”, enfatizó Sifre Rodríguez, quien, como vicealcaldesa en propiedad, asumió la jefatura municipal el pasado 1 de noviembre, cuando Irizarry Pabón fue suspendido sumariamente por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) tras ser imputado de violaciones al Código Penal y la Ley de Ética Gubernamental.