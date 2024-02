Todo apunta a que el suspendido alcalde de Ponce no renunciará a su candidatura a la reelección

“Él no va a renunciar” , dijeron este miércoles dos fuentes que pidieron no ser identificadas.

¿Comprar tiempo por varias vías?

“Yo veo difícil que, por expedito que sea el trámite que dispone el Código Electoral, pueda llegarse a una solución definitiva en ese pleito que presentaría el Partido Popular, que la vista preliminar pautada para mediados de marzo . Claro, igual que se pospuso para mediados de marzo... no sé la estrategia de los abogados de Irizarry Pabón para que vuelvan a presentar otro recurso legal que retrase aún más. Esa vista preliminar, eso puede pasar también, aunque yo lo veo difícil. Creo que el PPD no tiene otra salida que presentar un recurso legal” , apuntó el ex comisionado electoral del PPD Guillermo San Antonio Acha.

El exsenador y exalcalde de Ponce Francisco Zayas Seijo comentó, por su parte, que no le sorprende que Irizarry Pabón no renuncie.

“Yo lo he dicho dos o tres veces. A las personas, no les sorprende que el alcalde no renuncie, porque él está caminando en Ponce, con o sin Fourquet. En el momento que pusieron la vista para el 14 de marzo, ‘Toñito’ (Cruz) debió haber dicho, y Jesús Manuel (Ortiz) también, ‘ya que se pospuso, ya que no tenemos que ver nada con el tribunal, creo que él debe renunciar’”, dijo Zayas Seijo.