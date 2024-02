PPD no está dispuesto a conceder más tiempo al suspendido alcalde de Ponce

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

Si el suspendido alcalde de Ponce , Luis Irizarry Pabón , no cumple con el acuerdo establecido con el liderato del Partido Popular Democrático (PPD) de renunciar a su candidatura a la medianoche de este miércoles, la colectividad acudirá al tribunal con el fin de descertificarlo como postulante a la reelección.

“Yo no divulgo información de lo que estoy discutiendo en ese tipo de conversación. Ponce tiene muchas cosas, pero muchas ramificaciones. Voy a comentar públicamente cuando el asunto sea final, no antes ”, respondió el también comisionado electoral alterno del PPD y exalcalde de Ceiba.

El pacto entre Cruz, Fourquet e Irizarry Pabón está contenido en un documento llamado “Compromiso de Unidad y Responsabilidad Institucional” , que establece que el ejecutivo municipal presentaría su renuncia juramentada ante la oficina del secretario general del PPD si el proceso legal por el que atraviesa no estuviera “resuelto a la medianoche del 28 de febrero de 2024″.

El secretario general de la Pava afirmó que este martes no habrá una reunión formal de seguimiento entre las partes involucradas, pero aseguró que las “conversaciones” continuarán, y este miércoles divulgarán el resultado del proceso.

“Hoy (martes), solamente vamos a seguir dialogando porque no es reunión. No hay reuniones. Hay conversaciones. Yo no voy a reunirme con nadie. Hablaré con los dos (Irizarry Pabón y Fourquet) vía telefónica. Si acaso, una conferencia entre tres para coordinar lo que hablamos ayer, y ya. Mañana (miércoles), vamos a hacer una declaración pública sobre el resultado de esto”, sostuvo Cruz.