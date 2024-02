Liderato distrital del PPD en Ponce respalda decisión de sacar de carrera a Luis Irizarry Pabón

Asimismo, Cruz dijo que, si Irizarry Pabón cambia su decisión de permanecer en carrera, no tiene problemas con aceptarle la renuncia, pero dejó claro que no dará espacio a más reuniones .

“Si pretende ese escenario dentro del contexto de una reunión, veo improbable una reunión. Me tiene que enviar la declaración jurada de renuncia, hacérmela llegar y, con ella a la mano, no tengo problemas de reunirme con él” , declaró el también comisionado electoral alterno del PPD.

Pese a ello, el ejecutivo municipal dijo el miércoles que no renunciaría. Manifestó que le asistía la presunción de inocencia, que se le estaban violando sus derechos constitucionales y catalogó el asunto como una “patraña”. Por quinto día consecutivo, Irizarry Pabón no respondió llamadas ni mensajes de texto de El Nuevo Día .

“Mientras, hay trabajo que hacer y continuaré ejerciendo el privilegio de ser la alcaldesa interina de todos los ponceños. Me mantengo atenta al proceso que el partido iniciará en el tribunal y respetaré las decisiones de la institución y la eventual resolución, sea la que sea. Reafirmó que no participé del acuerdo, no se me incluyó en el mismo, porque nunca tuve o he tenido intención de retar al alcalde, como es el caso del representante Fourquet. Nada ha cambiado, el trabajo sigue con la misma pasión y entrega que nos caracteriza a mí y todos los compañeros del Municipio, ¡por Ponce!”, expuso.