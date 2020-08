El exgobernador Alejandro García Padilla hizo un llamado al electorado puertorriqueño para que se una y avale el Partido Popular Democrático (PPD) en las urnas como única alternativa para torpedear que el Partido Nuevo Progresista (PNP) continúe al mando de la administración de la isla.

De esta forma, el exgobernador, que rigió el país del 2013 al 2016, urgió a los puertorriqueños a evitar un voto por nuevos partidos emergentes que, como consecuencia, diluirían una victoria del PPD. El próximo 3 de noviembre estarán en la papeleta los candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad.

“La única alternativa para derrotar al PNP es el Partido Popular. Tengo que decirle a los populares y no populares que después de la primaria (de este domingo), el día más importante es el 3 de noviembre y ese día tenemos que estar unidos no solo los populares sino todos los puertorriqueños para derrotar al PNP. El único camino es el Partido Popular”, sentenció García Padilla en entrevista con El Nuevo Día dejando ver lo que será la consigna del PPD hasta las elecciones generales.

“Si el PNP vuelve y gana, vamos a tener cuatro años iguales a estos con gente burlándose de la mujer, de los homosexuales… Si el PNP vuelve y gana, vuelven a coger de pendejo hasta los propios de su partido”, dijo haciéndose eco de una de las frases contenidas en el polémico chat que desembocó en la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares de la gobernación.

Más aún, García Padilla recordó el resultados de las elecciones del 2016 cuando el candidato a la gobernación del PPD, David Bernier, no prevaleció y Ricardo Rosselló Nevares fue electo gobernador con un 41% del favor del electorado. Tras los resultados de la elección se supo que hubo populares o electores no afiliados a un partido político votaron por los candidatos independientes Alexandra Lúgaro y Manuel Cidre.

“Todos los puertorriqueños -los populares y los no populares- sabemos que si David Bernier fuese el gobernador no hubiéramos tenido el bochornoso chat y el desastre que ha sido el PNP durante este cuatrienio. Y todos los puertorriqueños sabemos que David no es el gobernador porque algunos puertorriqueños decidieron votar por políticos independientes y por partidos sin opción para demostrar algún sentimiento. Eso provocó la victoria del PNP en el 2016”, dijo el exmandatario ejecutivo.

Recalcó que es imperativa la unidad de los populares “porque el desastre que hemos vivido en estos pasados tres años no puede repetirse”.

“Quien no quiera que el PNP gane, solo puede votar por el PPD. Lo demás es ayudar al PNP. Votar por el Movimiento Victoria Ciudadana es ayudar al PNP. Votar por el Partido Independentista es votar por el PNP. Votar por el PPD es la única manera de derrotar al PNP”, recalcó recordando el mensaje que dio en el 2016, previo a las elecciones en su cierre de campaña y que lo catapultó a la gobernación al siguiente cuatrienio.

García Padilla, quien fue secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor y posteriormente senador, destacó que su mensaje no estaba dirigido exclusivamente a los populares sino a todos los puertorriqueños.

Ahora bien, preguntado si endosaría a uno de los tres aspirantes a la gobernación, García Padilla dijo que ya escogió su candidato, pero no lo divulgaría.

“Ante la ausencia del gobernador (Rafael) Hernández Colón y el hecho de que Aníbal (Acevedo Vilá) es candidato (a comisionado residente en Washington) y la gobernadora Sila Calderón ha decidido endosar a un candidato, me parece que mi deber es poder llamar a todos los populares a la unidad después de la primarias sabiendo que el día más importante es el 3 de noviembre”, dijo.

“Aunque tengo ya mi candidato -por quien votar- no lo voy a expresar públicamente hasta luego de la primaria y así con Héctor Luis Acevedo, con Aníbal José Torres poder llamar a la unidad del partido al día siguiente”, agregó.

En sus 80 años de creación, esta es la primera vez que el PPD tiene primarias por la candidatura a la gobernación. Ayer, la exgobernadora Sila María Calderón, en entrevista exclusiva con El Nuevo Día, endosó al senador Eduardo Bhatia para la gobernación. Esa candidatura es debatida también por el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

García Padilla dijo que se reservaba quién es su candidato a la gobernación para evitar divisiones internas en el PPD previo a la primaria a celebrarse el próximo 9 de agosto. Destacó que si su candidato prevalece, habrá populares resentidos. Igualmente, dijo que si su candidato no sale electo, “los demás candidatos van a restarle valor al endoso” que haga.

“Me parece a mí que en respeto a todos los populares, al otro día de la primaria me va a permitir hacer ese llamado a la unidad”, dijo no sin antes revelar que se ha reunido con los tres aspirantes a la gobernación del PPD.

Cuestionado sobre el sentir de parte del electorado de que el PPD es lo mismo que el PNP al mando del país, García Padilla dijo que “una persona que quiera sostener que no ve esa diferencia es una intelectualmente ciega”.

“No se puede argumentar que a la hora de defender los empleados (públicos) seamos iguales. Cuando el PPD está en el poder se defiende a la comunidad LGBTTQ. Pues no somos iguales. El PPD crea las reservas de protección de tierra. Ahí está el Corredor del Este. Quién bajó el crimen de 1,000 a 500. Los casos de corrupción en el Partido Popular son casos aislados -y esto lo debato con cualquiera. En el PNP son la regla general. ¿Somos iguales? No. No somos iguales. Nadie puede sostener ese argumento por más de dos minutos. Votar por cualquier partido -sin oportunidad real de triunfo es igual a votar por el PNP”, recalcó el también esxsenador.

“El PNP ganó con el 42% de los votos (en el 2016). Eso quiere decir que el 58% de los puertorriqueños votó en contra de PNP. Si los puertorriqueños nos unimos, sacamos al PNP. Si nos dividimos, gana el PNP”, agregó.

Rechazó que su llamado obedece a que el PPD se juega su sobrevivencia en estas elecciones generales ya que necesitan del voto periférico o de otros partidos para prevalecer en la gobernación.

“Como los caminos de los pueblos, en la democracia son caminos que no terminan nunca. Los partidos tienen la obligación de reevaluarse continuamente no por el hecho de ganar o perder”, subrayó García Padilla.

“Yo creo que una evaluación desapasionada matemática de la realidad electoral del país permite a cualquiera concluir que la única alterativa para derrotar al PNP es el Partido Popular”, dijo.

Respecto al temor que pueda sentir el electorado para acudir a votar en medio de la pandemia del COVID-19, García Padilla sostuvo que deben ponerse “la mascarilla y votar por el que más se parece a cada uno de ellos, que escojan, que salgan a votar por candidatos para derrotar al PNP con la mascarilla puesta. Yo así lo voy a hacer”.

“No podemos criticar a (María Milagros) Charbonier y criticar la Legislatura del PNP en la primaria y diluir el voto. Tenemos que ir unidos y sacar al PNP. La consigna es la unidad, un propósito común: sacar al PNP”, puntualizó.