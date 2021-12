Los dos precandidatos a la alcaldía de Guaynabo descalificados ayer por el Comité Evaluador de Candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP), Samuel Almodóvar y Marigdalia Ramírez Fort, planifican apelar la determinación hoy ante el ese organismo de la colectividad.

Independientemente de si el comité insiste en su postura o la modifica, la posición final la tiene el Directorio.

Mientras tanto, esta mañana Edward O’Neill, Ricardo “Ricky” Aponte, Julio “Pipe” Abreu y Dana Miró fueron certificados como candidatos por Directorio del PNP, confirmó el secretario general de la colectividad, Carmelo Ríos.

Ramírez Fort, según confirmó a El Nuevo Día, fue descalificada porque supuestamente no pudo probar que es una integrante bonafide del PNP. En el caso de Almodóvar, el comité evaluador le cuestionó y no aceptó las explicaciones que diera en cuanto a un acuerdo de pago que suscribió con el Departamento de Hacienda.

Ambos se enteraron ayer a través de este diario de la determinación del comité evaluador y mientras el Directorio ya votaba sobre los seis informes rendidos, incluyendo los de los candidatos certificados. Al no dárseles el debido proceso, se canceló la votación.

Por un lado, Ramírez Fort sostuvo que del 2000 al 2018 vivió en Estados Unidos por motivos de estudio, incluyendo escuela superior y por esa razón no ejerció su voto en la isla. Regresó a Puerto Rico en el 2018 luego de que se le diagnosticó cáncer a un tío y no votó en la elección general porque no conocía a los candidatos. Tampoco lo hizo en la primaria del 2020 debido a que para ese entonces estaba cuidando a su madre, quien fue diagnosticada con un agresivo cáncer del cual finalmente se recuperó.

“En el PNP sienten que no soy lo suficiente penepé para ser candidata. Mi contestación es que eso es subjetivo. Objetivamente hablando, soy la única integrante del grupo que está corriendo para la alcaldía que ha demostrado a nivel federal, en la Corte de Circuito (en Boston) que he luchado 100% por los derechos civiles de los puertorriqueños, el derecho a que los puertorriqueños voten para el presidente y el derecho al Medicare y el Seguro Social Suplementario”, dijo Ramírez Fort.

La precandidata solicitó afiliarse al PNP mediante una declaración jurada que envió a la colectividad el 15 de diciembre. En el mensaje indica que apoya la plataforma del partido. Se le contestó que tenía que hacer el trámite en la Comisión Estatal de Elecciones.

“No es justo que el partido piense que yo no soy suficientemente PNP para correr para la alcaldía de Guaynabo, especialmente cuando yo llevo años peleando por los derechos constitucionales y civiles de los puertorriqueños y lo puedo demostrar”, dijo Ramírez Fort. “El partido no tiene base político ni legal para haberme descalificado”.

Ramírez Fort, quien dijo que trabajó para las primeras campañas a la alcaldía del exmandatario Héctor O’Neill, alegó que fue discriminada por ser puertorriqueña y que fue víctima de acoso sexual mientras estudiaba radio oncología en la Universidad de Carolina del Sur. Entre otras, sostuvo en un caso que llegó a la Corte de Apelaciones de Boston que la institución la sometió a un patrón racismo y que, de alguna forma, el haber llevado el caso implicado que ha luchado por los derechos civiles de los puertorriqueños.

“Puerto Rico está en una situación en que los ciudadanos que vivimos aquí estamos segregados por nuestra raza. Esto es anticonstitucional. El caso mío se trata de segregación racial de los puertorriqueños y por lo tanto se debe de impugnar el caso insular que nos puso en esta situación y con eso deberemos de poder reclamar nuestro derecho al voto para el presidente, los derechos al seguro social, los derechos a Medicare”, sostuvo.

En el caso de Almodóvar, sostuvo que presentaría su apelación antes de las 2:00 p.m.

Indicó, a preguntas de este medio, que el argumento que utilizó el comité evaluador se basa en una supuesta discrepancia en torno a un plan de pago al que llegó con el Departamento de Hacienda. Sostuvo que la agencia le ha dado tres cifras distintas.

“Son deudas de pasadas planillas, por los intereses y los recargos. Se trata de una deuda de una corporación que abrí, pero no tuvo ingresos y gastos”, dijo Almodóvar al sostener que se acogió a un plan de pago en abril que luego fue modificado.

“En lo que compete al partido, ellos te preguntan si tienes una deuda con Hacienda y contesté que sí. Luego me preguntaron si me había acogido a un plan de pago y contesté que sí también”, dijo Almodóvar.

El plan de pago se está cumpliendo por descuento de nómina, dijo.

El precandidato hizo llegar a El Nuevo Día una declaración jurada que radicará ante el partido donde rechaza la contención del comité evaluado, que le imputa haber dejado de cumplir “con la totalidad de su responsabilidad contributiva”.

“En mi caso, es la propia agencia (Hacienda) quien tiene discrepancias de reconciliación interna sobre la cantidad adeudada y sobre la cual se suscribió un plan de pago”, indicó Almodóvar al sostener que la dependencia se negó a certificar oficialmente la discrepancia en cuestión por razón de las festividades navideñas.