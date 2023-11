Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

De cara a la contienda primarista por la gobernación en el Partido Popular Democrático (PPD), el representante Jesús Manuel Ortiz se dirige a la elección interna con un récord legislativo inclinado a asuntos sociales, mientras que el senador Juan Zaragoza llega –como evidencia su trayectoria– enfocado en el aspecto fiscal.

Un análisis de la labor legislativa de ambas figuras del PPD, este cuatrienio, muestra que Ortiz ha presentado en la Cámara medidas relacionadas con las garantías de usuarios de cannabis medicinal, la protección a víctimas de violencia machista, la prohibición del discrimen en el empleo y la transparencia en la divulgación de información por el Estado, entre otras.

Desde el Senado, el récord de Zaragoza incluye proyectos como los vinculados con la Universidad de Puerto Rico (UPR), el salario mínimo, gastos tributarios, enmiendas a la Ley de Vehículos y Tránsito, la violencia de género y el tema energético.

Dos exlegisladores y analistas políticos consultados por El Nuevo Día mostraron reacciones mixtas sobre la gestión legislativa de Ortiz y Zaragoza, pero coincidieron en que la estancia de ambos en la Legislatura no será un factor decisivo para el electorado, ni en la primaria ni en la elección de 2024.

“Diría que ha sido, en términos generales, percibida por el público como una gestión discreta. Es decir, no son las figuras que llevan la voz cantante en términos de la legislación que ha sido crucial en este cuatrienio”, indicó el profesor Ángel Rosa, exsenador del PPD.

Resaltó que “hay unas circunstancias con ellos dos que hay que entender para ver por qué esa gestión no ha tenido el brillo que muchos esperaban”, en referencia a que ambos legisladores –Zaragoza en el Senado y Ortiz en la Cámara de Representantes– han sido considerados como “oposición” entre la mayoría popular.

“A Zaragoza, la gente de (José Luis) Dalmau lo miraba con recelo por las aspiraciones del presidente del Senado al liderato (del PPD). (…) Y Jesús Manuel, después de la contienda por la presidencia de la Cámara, todo el mundo sabe que ha andado en una especie de oposición en la mayoría y, aunque preside la Comisión de Gobierno, ha tenido poca o ninguna relevancia en términos de la legislación importante que se le ha encomendado”, señaló.

Zaragoza ha radicado 132 medidas, 78 de ellas proyectos y las demás resoluciones. De los 78 proyectos en los que figura como autor o coautor, 14 se convirtieron en ley. (Carlos Rivera Giusti)

Este es el segundo cuatrienio de Ortiz como representante por acumulación, tras fungir como secretario de Prensa y luego secretario de Asuntos Públicos del exgobernador Alejandro García Padilla. Zaragoza, quien navega su primer cuatrienio en el Senado, fue secretario del Departamento de Hacienda entre 2014 y 2016.

Según el Sistema Único de Trámite Legislativo (Sutra), Ortiz ha presentado 195 medidas en lo que va de cuatrienio, de las cuales 56 son proyectos y los restantes se dividen en resoluciones. De las 56 piezas legislativas en las que figura como autor o coautor, 13 se convirtieron en ley. Mientras, Zaragoza ha sometido 132 medidas, 78 de ellas proyectos y las demás resoluciones. De los 78 proyectos en los que aparece como autor o coautor, 14 se transformaron en ley.

Entre las propuestas de Ortiz –como autor único– convertidas en ley, está el Proyecto de la Cámara (PC) 524, que prohíbe que se considere el uso de cannabis medicinal como una violación a las condiciones de libertad o prueba, o para conceder los beneficios de una probatoria. El listado también incluye el PC 731, que busca que se le provea, a una víctima de violencia de género, una aplicación de detección electrónica de su agresor, que opere a través de GPS.

El representante es, además, uno de los coautores del PC 120, que creó la Ley para un Retiro Digno. La medida se convirtió en ley en 2021.

Mientras, en el listado de las medidas de Zaragoza –como autor único– convertidas en ley figura el Proyecto del Senado (PS) 804, que enmendó la “Ley del Fondo de Becas para Mitigar el Alza en Matrículas del Plan Fiscal”. También es ley el PS 243, que extiende a cinco años el término de vigencia de la licencia de aprendizaje a las personas con impedimento físico significativo; y el PS 181, que dispone que las facultades de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal “deben ser utilizadas para el beneficio del pueblo de Puerto Rico”.

El senador es, igualmente, coautor del PS 152, que establece la “Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico”. Esta propuesta se convirtió en ley en 2021.

Para el exsenador Eudaldo Báez Galib, el número de medidas radicadas no es sinónimo del éxito de un legislador. A la pregunta sobre qué factores debe incluir una buena gestión legislativa, contestó que debe considerar “cuáles son las necesidades del país y cuáles fueron las promesas de él o su partido para ganar la elección”.

“Ambos han estado muy activos en su labor legislativa. De hecho, si tú miras los intereses de cada uno de ellos, son algo diferentes. En el caso de Zaragoza, tú notas que él se inclina mucho hacia la cuestión financiera, y Ortiz se inclina hacia las cuestiones sociales”, destacó. “Ambos han mostrado capacidad, han mostrado interés en los procesos legislativos, la experiencia mía me dicta que ellos han estado como deben estar”, abundó vía telefónica.

Rosa resaltó la labor que realizó Zaragoza –presidente de la Comisión senatorial de Hacienda– para lograr la legislación que habilitó el Plan de Ajuste de Deuda (PDA). Sobre Ortiz, mencionó su gestión fiscalizadora desde la Comisión de Gobierno, aunque reiteró que dicho organismo legislativo no despuntó en la discusión de “grandes reformas gubernamentales”.

Este es el segundo cuatrienio de Ortiz (foto) como representante por acumulación, tras fungir como secretario de Prensa y luego secretario de Asuntos Públicos del exgobernador Alejandro García Padilla. (Carlos Rivera Giusti)

Mientras, si bien remarcó la labor de ambos populares en su tiempo en la Legislatura, Báez Galib planteó que, “en política, no importa mucho cuán bueno tú seas en el cargo legislativo… lo importante es cómo la gente te vea”.

De los últimos seis gobernadores electos de Puerto Rico, solo dos –Aníbal Acevedo Vilá y García Padilla– fueron legisladores. Además, de los aspirantes actuales a La Fortaleza, solo Juan Dalmau (Partido Independentista Puertorriqueño) y Jenniffer González (Partido Nuevo Progresista) –además de Zaragoza y Ortiz– tienen experiencia legislativa.

Los exgobernadores Luis Muñoz Marín y Rafael Hernández Colón presidieron el Senado. Luis A. Ferré fue representante.

Tanto Báez Galib como Rosa opinaron que el récord legislativo de ambos aspirantes por el boleto de la gobernación en el PPD no jugará un rol crítico en el electorado. En cuanto al proceso primarista, particularmente, Báez Galib sostuvo que dicho elector es diferente al que sale a votar en las elecciones generales, pues se trata del “corazón del rollo”.

“Esas personas responden a otros factores como, por ejemplo, los líderes locales, ¿con quién están? Lo otro es la cuestión filosófica, cómo ellos piensan del partido, no en términos tanto de Puerto Rico. Lo que le da el triunfo es el poder que tenga. Tú puedes ser el mejor candidato, pero si no tienes ese poder, no vas a llegar a ningún lado”, puntualizó.

Ortiz confirmó, el lunes, su aspiración a la candidatura de la gobernación del PPD. Zaragoza, quien “consignó” su aspiración en enero de este año y confirmó su candidatura en octubre, invitó a su principal contendiente a una serie de debates públicos a través de Puerto Rico.