El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Luis “Junior” Pérez Ortiz cuestionó este lunes al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, su desafiliación de la colectividad, le recordó que hizo el “capital político” bajo la insignia de la Palma y afirmó que el buen líder “hace buche” y “no se va a correr”.

“Aprendan a ser fieles, a ser leales, a defender la causa. Cuando a usted lo recluta el PNP, el Partido Popular, el PIP (Partido Independentista Puertorriqueño), o el que sea, usted viene a aceptar las condiciones y la política pública de ese gobierno”, expresó el legislador desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes.

“Así es un ñame, levantar una fama, reconocerlo por su trabajo, valga la redundancia y, entonces, cuando no te dan algo, me voy. Parecen peloteros enchismaos: ‘¿No me dejan jugar? Me llevo el guante, la bola, el bate’”, añadió Pérez Ortiz, quien describió al alcalde pepiniano como su amigo.

El alcalde de San Sebastián anunció que, en 2024, no volvería a aspirar a la poltrona municipal bajo la insignia del PNP, renunció a sus puestos en el partido y se desafilió por entender que la colectividad se ha alejado de sus raíces, ideales y de los propósitos de su creación.

Tras confirmar su determinación, Jiménez no cerró la puerta a otras posibilidades políticas y, ante acercamientos del presidente de Proyecto Dignidad, César Vázquez, confirmó este lunes, en entrevista con este medio, que simpatiza con algunos postulados de ese partido.

“No fue bajo la insignia de Pepsi, de Coca-Cola, de Orange Crush que corrió el alcalde de San Sebastián. Ninguno de esos tres nombres que mencioné le dio chavos para educación, para los envejecientes, para carreteras, para atender los huracanes, para atender los problemas de LUMA, los problemas de Acueductos y otros problemas sociales; fue el PNP. Como el alcalde de San Sebastián hay muchos en otros partidos... así es un ñame, después que hacen un capital político, ahora me voy”, expuso Pérez Ortiz.

Durante un turno inicial en la sesión de la Cámara, el político abundó: “No he oído decir al señor representante y presidente del Partido Popular (Jesús Manuel Ortiz): ‘me voy del Partido Popular, porque el candidato de Arecibo me falló, porque el candidato de Mayagüez me falló'... El buen líder hace buche, atiende los problemas, atiende la crisis. Habiendo chavos o no habiendo chavos, es PNP, es popular, es independentista, es de (Proyecto) Dignidad y no se va a correr”.

En cambio, la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, acogió con beneplácito la posible integración de Jiménez a la colectividad. “El alcade y CPA (contador público autorizado) también ha sido firme y ha estado muy claro, a pesar de las incongruencias y atropelllos de su partido... Son tiempos de diálogos para verdaderamente lograr un mejor Puerto Rico”, comentó la legisladora.

Jiménez lleva cinco términos al frente del municipio de San Sebastián.