Tras desafiliarse del Partido Nuevo Progresista (PNP), el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, tiene claro que en 2024 no volverá a aspirar a la poltrona municipal, pero no cerró la puertas a otras posibilidades políticas y adelantó que simpatiza con el credo que promulga el partido Proyecto Dignidad.

Entretanto, el presidente de Proyecto Dignidad, César Vázquez, dijo que las puertas de la colectividad están abiertas para el alcalde e incluso -si optara por ser el candidato a la gobernación- él se echaría a un lado y colgaría sus aspiraciones a ese puesto electivo de cara al 2024.

“Yo creo que ya cinco términos es más que suficiente. He podido fortalecer las finanzas del municipio. Hemos logrado avances significativos en infraestructura. Cerramos en junio con $23 millones de superávit. Pagamos la deuda pública. Creo que en el municipio hace falta ya un relevo”, comentó Jiménez, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Destacó que apoya al vicealcalde Camilo Ortiz, un ingeniero civil, para que dirija el municipio de San Sebastián, pero no precisó si este lo haría bajo la insignia del PNP.

“Camilo ya ha manifestado que él estaría disponible. ¿Cómo no voy a apoyar a un ser humano que tiene el mismo corazón para San Sebastián que el que tengo yo? Sería extraordinario alcalde”, sostuvo.

¿Ortiz correría bajo la insignia de la Palma?, se le preguntó.

“No sé. No hemos profundizado en eso”, respondió Jiménez.

Cuestionado sobre si consideraría aspirar a la gobernación por Proyecto Dignidad, contestó que “del futuro, nadie sabe las cosas”.

“De Proyecto Dignidad... los principios de respeto a la vida, libertades y cómo hacer gobierno, coincidimos. Qué pase en el futuro a corto, mediano y largo plazo, Dios sabrá. Dios tiene control de eso. Ahí descanso”, afirmó el alcalde, quien llegó a la poltrona municipal en 2005.

Jiménez optó por desafiliarse del PNP por entender que la colectividad, establecida el 20 de agosto de 1967, se apartó “de sus raíces e ideales y de los propósitos de su creación”.

Imagen de texto de renuncia de alcalde de San Sebastián al PNP Suministrada (Suministrada)

“Hoy día se parece a la filosofía de gobierno y falta de respeto a sus ciudadanos como las que tienen los gobiernos del Partido Popular. Han abrazado la filosofía de fomentar un gobierno grande, burocráticos, sobreregulado, caro y desorganizado, así como la violación de los derechos civiles y democráticos de sus ciudadanos. Han fomentado la cultura del inversionismo político cuyos resultados, entre otros, es que los gobernantes de turno sean los más que recaudan fondos para sus campañas políticas. Han despreciado el derecho a la vida”, dijo el alcalde en declaraciones escritas, luego de comunicarle ayer a El Nuevo Día de su decisión.

Pero el gobernador y presidente del PNP, Pedro Pierluisi, defendió a la colectividad y recalcó que el partido no se ha desvinculado de sus raíces. Aunque no hizo referencia a la desafiliación de Jiménez, dijo que no era momento de “caer en distracciones”.

“El PNP siempre ha sido y seguirá siendo fiel a sus postulados: progreso, seguridad, estadidad, igualdad y justicia social para nuestro pueblo. Y es el único partido que defiende y aboga por la unión permanente con Estados Unidos. Estos son los postulados que han guiado mi administración y son las causas principales que deben motivar a los votantes y que le garantizarán la victoria al PNP en las próximas elecciones. Ahora es el momento de mantenernos enfocados en esas metas y no caer en distracciones”, expresó en declaraciones escritas.

¿Qué dice César Vázquez?

Tras la decisión del alcalde, Vázquez reiteró que ha dialogado con Jiménez y que aguardan por una decisión de su parte, pero sin presión alguna. No obstante, reconoció que “el tiempo no es ilimitado”.

“No es que él tenga la eternidad para tomar decisiones, pero imagino que en una o dos semanas eso esté decidido”, dijo Vázquez.

Agregó que, “obviamente, nosotros tenemos las puertas abiertas y nada está escrito en piedra. Todo dependerá de lo que él quiera aspirar y de las conversaciones que podamos tener con él”.

El período de presentación de candidaturas comienza el 1 de diciembre, pero previamente cada colectividad debe escoger a sus candidatos y evaluar que cumplan con los requisitos que exige el Código Electoral y los que le imponga el partido.

Vázquez resaltó que sumar a Jiménez a las filas de Proyecto Dignidad sería ganancia para el partido, por el bagaje, trabajo y factor reconocimiento que trae.

“Para nosotros sería un plus. Obviamente, le añadiría. Javier tiene una trayectoria. Cogió un municipio en quiebra y lo llevó a tener un superávit. Ha enfrentado las mismas crisis de Puerto Rico desde su municipio y lo ha mantenido en pie”, declaró Vázquez.

Añadió que entiende que el “único partido que refleja las aspiraciones y sus propuestas, es Proyecto Dignidad. Tiene las puertas abiertas. Eso incluiría todas las posiciones electivas”.

Echarse a un lado y abandonar su interés de repetir como candidato a la gobernación de Proyecto Dignidad en 2024 es algo que Vázquez dijo tendría que discutir con Jiménez. Pero enfatizó en que “no se ha descartado”.

“Al final del día, lo mejor para el partido, que nos dé más posibilidades de triunfo y si eso implica aspirar a alguna otra candidatura, es algo que yo pudiera considerar”, puntualizó el cardiólogo.

Por su parte, el secretario general del PNP, Hiram Torres Montalvo, dijo que su filosofía es de “puertas abiertas al diálogo”, pero confirmó que, al momento, no tiene en agenda una reunión con Jiménez para hablar de su decisión.

Además, destacó, como ha dicho el alcalde, que su decisión es final.

“Tendríamos que comenzar ahora el proceso de búsqueda de un candidato, un líder. Son unos zapatos difícil de llenar. En la medida que él no cambie de opinión... No hay mucho tiempo. Me consta que hay personas ya interesadas”, dijo, sin proveer nombres.

Respecto a las críticas que hizo Jiménez al PNP y que provocaron su desafiliación, Torres Montalvo sostuvo que discrepa.

“Realmente, en ese sentido, nosotros no hemos abandonado los postulados del partido. Puerto Rico no es el país tan conservador que era antes. Soy una persona de diálogo. Cualquier crítica la voy a coger con seriedad, pero los planteamientos que trae en específico (Jiménez), yo no he visto ni siento eso. Difiero de lo que él dice por completo, de que nos hemos alejado de nuestros postulados”, señaló el secretario general de la Palma.